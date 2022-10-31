Политика

Военная операция РФ на Украине. День 250-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 250-й день

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Валерий Шарифулин/ТАСС
ООН, Украина и Турция согласовали движение 16 судов по коридору в Черном море 31 октября, российскую сторону уведомили об этом решении. Срочники, призванные в рамках осеннего набора, не будут служить в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области, их не будут привлекать к спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. Постпред РФ в Женеве Геннадий Гатилов заявил об отсутствии у Киева инициатив по урегулированию конфликта. В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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8:27

8:18

Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили городские власти.

8:04

Кадры боевой работы расчётов ЗРК «Тор-М2» в ходе специальной военной операции на Украине.

8:03

Делегации ООН, Турции и Украины утвердили на 31 октября график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. Российскую сторону проинформировали о данном решении. Ранее РФ «приостановила» участие в гуманитарной зерновой сделке.

8:02

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Запорожской областях Украины.

8:01

Военнослужащие-срочники, призванные этой осенью, не будут служить в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, рассказал в беседе с «Красной звездой» начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 250-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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