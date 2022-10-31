В Молдавии упали обломки ракеты. За это из страны выдворяют сотрудника посольства РФ

МИД Молдавии объявил сотрудника российского посольства в Кишиневе персоной нон грата и потребовал, чтобы он покинул страну. Это произошло после того, как 31 октября на севере молдавского села Наславча, расположенного неподалеку от границы с Украиной, упали обломки ракеты, которую сбила украинская система ПВО. В Кишиневе заявили, что видят в ударах России по критической инфраструктуре Украины риски для своей безопасности, в том числе энергетической.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии объявило сотрудника посольства РФ персоной нон грата после инцидента с падением частей ракеты, сбитой украинской ПВО. О высылке представителя посольства объявили послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову.

В ведомстве указали, что решение о высылке принято в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях.

«Ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски в сфере безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе разрушительные последствия войны», — заявили в министерстве.

В Кишиневе подчеркнули, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины угрожают в том числе энергетической безопасности Молдавии.

МИД РФ пообещал, что «Россия даст соответствующий ответ».

Падение ракеты

Обломки сбитой украинскими военными ракеты упали в северной части села Наславча в Молдавии. Оно граничит с Винницкой областью Украины.

«На данный момент пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов», — заявили в МВД республики.

Район падения ракеты оцепили, на место ЧП отправили группу следователей. Молдавское Минобороны направило на место падения саперов.

В МВД и Минобороны со ссылкой на украинские власти сообщили, что обломки ракеты упали на территории республики после атаки на Днестровскую ГЭС, которая располагается в двух километрах от Наславчи. Дамба не пострадала.

Утром 31 октября в граничащих с Молдавией Винницкой и Черновицкой областях Украины была объявлена воздушная тревога. Граница с Молдавией на этом участке была закрыта.

По данным Минобороны Молдавии, системы воздушного наблюдения армии не обнаружили незаконных полетов в воздушном пространстве страны. В ведомстве объяснили, что «осколки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их небольших размеров и малой отражающей поверхности. Специалисты Национальной армии уже выехали на место происшествия, и пообещали чуть позже предоставить детали».

Удары по Украине

31 октября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, а в Киеве, Харькове и городе Запорожье произошли взрывы. В результате ракетных ударов пострадали объекты критической инфраструктуры, а в некоторых районах Киева пропало электро- и водоснабжение. В Харькове остановили работу метро, а часть украинских железнодорожных линий оказалась обесточена.

В Минобороны РФ после этого отчитались о продолжении ударов по системам военного управления и энергетики Украины. «Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в ведомстве.

Россия с 10 октября активизировала обстрелы украинских регионов. В тот же день министерство иностранных дел Молдовы сообщало, что три крылатые ракеты, запущенные с российских кораблей в Черном море, нарушили воздушное пространство страны. В Минобороны Молдавии отметили, что появление ракет было подтверждено компетентными структурами Румынии и Украины.

По данным МИД, ракеты пролетели над селом Кобасна в Приднестровье и городом Сороки. Глава министерства Николай Попеску вызвал посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова для объяснений. Президент Майя Санду заявила, что подобные инциденты нарушают статус нейтральной страны.