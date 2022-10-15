Военная операция РФ на Украине. День 234-й

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе — РИА «Новости».
«Киевская область! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв», — написал он в своем Telegram-канале.
В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны из тяжелой артиллерии ВСУ. Снаряды также попали по населенным пунктам Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновка — ТАСС.
ЛДПР предложила установить срок не менее одного месяца для проведения переподготовки мобилизованных граждан перед отправкой в зону проведения спецоперации — ТАСС.
Соответствующее обращение за подписью главы фракции, председателя ЛДПР Леонида Слуцкого было направлено на имя Михаила Мишустина.
Украина постоянными обстрелами пытается сорвать отопительный сезон на подконтрольных России территориях Запорожской области, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Один мирный житель погиб, еще шесть пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной обороны ДНР — РИА «Новости».
Населенные пункты ЛНР не подвергались обстрелам с украинской стороны в течение прошедших суток, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко — ТАСС.
В новый пакет американской военной помощи Украине войдут боеприпасы к HIMARS и артиллерии, сообщили в Пентагоне — РИА «Новости».
Практически вся линейка перспективных авиационных средств поражения разработки и производства корпорации «Тактическое ракетное вооружение» была успешно испытана в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил ТАСС источник.
Украинские беженцы массово возвращаются на родину из Чехии, сообщает сетевое издание «Список» — ТАСС.
Глава МАГАТЭ поприветствовал восстановление резервного энергоснабжения на Запорожской АЭС — ТАСС.
Соединенные Штаты понимают важность обеспечения украинской армии спутниковой связью, Пентагон в настоящий момент изучает конкретные варианты такой помощи, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя сообщения о просьбе основателя SpaceX Илона Маска к Пентагону взять на себя оплату поставок Киеву терминалов сети Starlink производства его компании. — ТАСС.
Саудовская Аравия выделит $400 миллионов на гуманитарную помощь украинскому народу — РИА «Новости».
Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщил украинский телеканал «Пятый» — РИА «Новости».
Системы противовоздушной обороны сработали в Новой Каховке в Херсонской области, из-за обстрела объявлена воздушная тревога, сообщили власти района — РИА «Новости».
Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что в результате обстрелов в городе начался пожар. По его словам, «пострадали объекты инфраструктуры» — ТАСС.
Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $725 млн — ТАСС.