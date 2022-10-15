Военная операция РФ на Украине. День 234-й

09:20

ЛДПР предложила установить срок не менее одного месяца для проведения переподготовки мобилизованных граждан перед отправкой в зону проведения спецоперации — ТАСС.

Соответствующее обращение за подписью главы фракции, председателя ЛДПР Леонида Слуцкого было направлено на имя Михаила Мишустина.