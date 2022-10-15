Политика

Военная операция РФ на Украине. День 234-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 234-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $725 млн. В Пентагоне сообщили, что в новый пакет американской военной помощи войдут боеприпасы к HIMARS и артиллерии. Воздушная тревога вновь звучит по всей Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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09:27

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе — РИА «Новости».

«Киевская область! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв», — написал он в своем Telegram-канале.

09:25

В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны из тяжелой артиллерии ВСУ. Снаряды также попали по населенным пунктам Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновка — ТАСС.

09:20

ЛДПР предложила установить срок не менее одного месяца для проведения переподготовки мобилизованных граждан перед отправкой в зону проведения спецоперации — ТАСС.

Соответствующее обращение за подписью главы фракции, председателя ЛДПР Леонида Слуцкого было направлено на имя Михаила Мишустина.

09:15

Украина постоянными обстрелами пытается сорвать отопительный сезон на подконтрольных России территориях Запорожской области, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

08:44

Один мирный житель погиб, еще шесть пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной обороны ДНР — РИА «Новости».

08:39

Видео трех жилых многоэтажек на 250 квартир, построенных в Мариуполе

08:35

Экипажи Ми-28 наносят удары ракетами, уничтожая переправы ВСУ.

08:31

Населенные пункты ЛНР не подвергались обстрелам с украинской стороны в течение прошедших суток, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко — ТАСС.

08:30

Военные строители Минобороны России сдали в Мариуполе три жилых многоэтажных дома — ТАСС.

08:29

В новый пакет американской военной помощи Украине войдут боеприпасы к HIMARS и артиллерии, сообщили в Пентагоне — РИА «Новости».

08:28

Практически вся линейка перспективных авиационных средств поражения разработки и производства корпорации «Тактическое ракетное вооружение» была успешно испытана в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил ТАСС источник.

08:27

Украинские беженцы массово возвращаются на родину из Чехии, сообщает сетевое издание «Список» — ТАСС.

08:25

Глава МАГАТЭ поприветствовал восстановление резервного энергоснабжения на Запорожской АЭС — ТАСС.

08:24

Соединенные Штаты понимают важность обеспечения украинской армии спутниковой связью, Пентагон в настоящий момент изучает конкретные варианты такой помощи, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя сообщения о просьбе основателя SpaceX Илона Маска к Пентагону взять на себя оплату поставок Киеву терминалов сети Starlink производства его компании. — ТАСС.

08:22

Лавров заявил, что партнеры в СНГ понимают объективную реальность нового состава РФ — ТАСС.

08:20

Саудовская Аравия выделит $400 миллионов на гуманитарную помощь украинскому народу — РИА «Новости».

08:17

Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщил украинский телеканал «Пятый» — РИА «Новости».

08:15

Системы противовоздушной обороны сработали в Новой Каховке в Херсонской области, из-за обстрела объявлена воздушная тревога, сообщили власти района — РИА «Новости».

08:10

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что в результате обстрелов в городе начался пожар. По его словам, «пострадали объекты инфраструктуры» — ТАСС.

08:05

Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $725 млн — ТАСС.

08:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военной спецоперации России на Украине.

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