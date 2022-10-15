ВСУ обстреляли Белгородскую область. Загорелась нефтебаза

Несколько дней подряд ВСУ активно обстреливают Белгородскую область. В субботу, 15 октября, «прилетело» в один из резервуаров местной нефтебазы. Кроме того, украинские военные вновь обстреляли приграничный таможенный пункт пропуска. Накануне загорелась подстанция, обеспечивающая электричеством часть Белгорода.

Пожар на нефтебазе в селе Разумное Белгородской области потушен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Экстренные службы ликвидируют последствия.

Пожар на нефтебазе возник в 14:40 мск из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент РИА «Новости» заявил о восьми взрывах, которые были слышны в центре Белгорода. По его словам, из-за громких звуков в домах дрожали стекла.

«У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. Угрозы распространения нет», – заявил глава Белгородской области после начала пожара.

«В поселке Разумное-71 в результате обстрела на нефтебазе поврежден один из 10 резервуаров, в нем находятся остатки дизельного топлива», – сказал источник ТАСС в экстренных службах. По его словам, именно этот резервуар и загорелся.

Собеседник агентства уточнил, что остальные резервуары не повреждены и они пустые. Но чтобы исключить возможное возгорание, их охлаждали водой, добавил он.

Помимо нефтебазы, обстрелян был и таможенный пункт пропуска в приграничном с Украиной Шебекине, сообщил Гладков. ВСУ выпустили по нему 14 снарядов. Он отметил, что украинская армия обстреливает этот объект уже несколько дней.

«Жертв и пострадавших нет», – заявил губернатор региона.

Утром 14 октября Гладков рассказал, что в районе Новооскольского округа российские системы ПВО сбили ракеты. Их осколки упали в районе железной дороги и повредили линии электропередачи. На время движение поездов прекращали, но в тот же день его восстановили.

Вечером глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась подстанция «Дубовое» (110 киловольт), которая обеспечивает электричеством часть Белгорода. Спустя шесть минут Гладков заявил, что возгорание ликвидировано.

Из-за ЧП потребителей переключили на резервные схемы снабжения. Как сообщили порталу go31 местные жители, электроэнергии лишился один из районов города – Харгоры.

Позднее Гладков сообщил, что в Белгородской области восстановили подачу электричества.

«Начали подавать электроэнергию потребителям. <...> Энергетики во главе с [и.о. главы «Белгородэнерго»] Ярославом Игоревичем Юриковым максимально быстро выполняют свою работу», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

В четверг, 13 октября, в Белгороде из-за падения осколков сбитой ракеты РСЗО, выпущенной со стороны Украины, пострадала многоэтажка, погибших нет.

13 октября ВСУ также обстреляли склад боеприпасов под Белгородом. В Следственном комитете России сообщили о погибших и пострадавших.

Обстрелы Белгородской области происходят с начала спецоперации России на Украине – 24 февраля. В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Из-за участившихся атак с 11 по 24 октября в целях безопасности школы, колледжи, вузы области переведены на дистанционное обучение. С 17 октября начнутся внеочередные школьные каникулы по всей области.