«Встреча была неожиданно теплая». Эшелоны с российскими военными прибыли в Белоруссию

В Белоруссии встретили первых российских военнослужащих, прибывших для формирования совместной группировки войск, сообщило минобороны РБ. Как заявляют в Минске, решение о создании группировки продиктовано интересами охраны и обороны границы Союзного государства. Лукашенко ранее говорил, что НАТО изучает варианты агрессии против Минска — а к концу недели сказал, что мир на Украине зависит от США и Британии.

Первые эшелоны с военнослужащими ВС РФ прибыли в Белоруссию на формирование совместной группировки войск. Об этом сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

«Военнослужащих радушно встретили с хлебом и солью», — говорится в пресс-релизе. На опубликованном видео с железнодорожных платформ съезжает военная техника, а для прибывших из России солдат играет военный оркестр.

«Мы прибыли на белорусскую землю. Честно скажу, встреча была неожиданно очень теплая, очень приятная. Приехали в Республику Беларусь оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования. Настроение у всех боевое, дух боевой», — говорит на видео замкомандира роты ВС РФ Виктор Смеян.

В Минобороны Белоруссии заявили, что решение о создании российско-белорусской группировки «реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны границы Союзного государства и продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных регионах».

Позиция Минска

15 октября в интервью NBC Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине может разрешиться в течение недели, однако это зависит от позиции США и Великобритании.

«Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся», — сказал белорусский глава.

14 октября министр иностранных дел РБ Владимир Макей заявил газете «Известия», что в стране ввели режим контртеррористической операции. Александр Лукашенко пояснял, что введен режим повышенной террористической опасности «в связи с обострением ситуации по периметру наших границ».

В свою очередь в КГБ республики в тот же день введение режима опровергалось.

«На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер», — сообщало госагентство «БелТА» со ссылкой на источник в спецслужбах.

10 октября Лукашенко заявил, что «Запад толкает Киев на открытие фронта против Беларуси», а НАТО изучает варианты возможной «агрессии против Минска».

Лукашенко добавил, что в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

Белорусский президент также заявил силовикам, что потребуется встретить российских военных — «не одну тысячу человек».

«И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану», — заявил он министру обороны РБ Виктору Хренину.

Кремль развернутого комментария по этой теме не предоставил.

«Взаимодействие в самых различных областях, в том числе оборонной, постоянно обсуждается в ходе двусторонних контактов президентов Путина и Лукашенко», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «такой формат взаимодействия определен в военной доктрине Союзного государства».

Министр обороны РБ Хренин 7 октября сообщил, что при необходимости в вооруженные силы республики могут привлечь до полумиллиона военнообязанных.

Он также анонсировал поступление в белорусские войска российских ракетных комплексов «Искандер» и зенитно-ракетного комплекса ПВО «С-400».

«Уже сегодня войска и силы выполняют задачи боевого дежурства в усиленном режиме. Постоянно ведется разведка во всех ее видах, организован обмен разведывательной информацией с нашими союзниками, осуществляется охрана и защита государственной границы нашей страны. Кроме того, предусмотрены меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве», — говорил Хренин накануне, 6 октября.

По его словам, несмотря на отсутствие признаков агрессии со стороны западных государств, есть вероятность возможного задействования войск, размещенных у границ Белоруссии.

«Подтверждением этому является беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в восточноевропейском регионе», — добавил министр обороны Белоруссии.

4 октября Александр Лукашенко заявлял, что Украина стянула к белорусской границе до 15 тыс. военнослужащих, а также оборудует на северо-западе своей территории блокпосты и огневые позиции.