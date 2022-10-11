«Это не имеет смысла». Маск не собирается обсуждать Украину с Путиным

В сети продолжается обсуждение «плана» Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине. На этот раз политолог Ян Бреммер заявил, что якобы сам миллиардер рассказал ему о звонке президенту России перед публикацией своих твитов. Глава компаний Tesla и SpaceX опроверг это заявление и заявил, что созваниваться с Путиным «не имеет смысла».

Американский миллиардер опроверг сообщение Vice о том, что он разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным перед тем, как публиковать серию скандальных твитов об Украине.

«Нет. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос», – написал он в своем аккаунте в Twitter.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление главы аналитического центра Eurasia Group Яна Бреммера.

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Один из пользователей Twitter спросил Маска, хочет ли он вновь переговорить с президентом России и обсудить с ним возможные пункты плана по прекращению боевых действий. Предприниматель на это ответил, что это «не имеет смысла». «Сейчас нет точек соприкосновения между российскими и украинскими требованиями, даже близко нет», — пояснил он.

Накануне американский журнал Vice написал, что Маск созвонился с Путиным. Бреммер заявил изданию, что американский предприниматель сам ему об этом рассказал.

По словам политолога, Маск заявил ему, что Путин «готов к переговорам», но только при условии, что Крым признается российским, Украина приобретает нейтральным статус и признает вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Бреммер заявил в своем пересказе, что Россия намерена достичь эти цели «несмотря ни на что».

В администрации президента США заявили, что не намерены комментировать публикацию Vice. «Я предоставил бы господину Маску самому раскрыть детали своих разговоров. Очевидно, он не представляет правительство США», – сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Вместе с тем он подчеркнул, что именно руководству Украины предстоит решить, когда проводить переговоры с российской стороной.

Твиты Маска

В начале октября этого года создатель Tesla опубликовал на личной странице в Twitter свое видение плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. В него входили несколько пунктов:

Во-первых, «провести повторные выборы в присоединенных регионах под наблюдением ООН», и России придется уйти, если так решит народ.

Во-вторых, признать за Крымом официальный российский статус, так как он с 1783 года и «до ошибки [первого секретаря ЦК КПСС Никиты] Хрущева» «формально входит в состав России», написал Маск.

В-третьих, необходимы гарантии водоснабжения Крыма. В-четвертых, миллиардер считает, что для установления мира «Украина должна остаться нейтральной».

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Американский бизнесмен прикрепил опросы. В первом он предлагал проголосовать «за» или «против» своего плана. На 4 октября «за» проголосовали около 41%, «против» – 59%. В голосовании приняли участие 2,75 млн человек.

Во втором Маск предложил подписчикам выбрать, давать жителям Крыма и Донбасса право самим выбирать между Украиной и Россией или нет. Ответили 2,43 млн человек (на 4 октября), большинство – 59% – выступили «за».

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После этого Маска стали обвинять в пророссийской позиции, а украинские чиновники отпускали в его адрес нецензурные комментарии. Так, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в ответ на «план Маска» послал его «к черту» (мягко выражаясь).

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter опубликовал опрос: «Какой Маск вам нравится больше – тот, что поддерживает Россию, или тот, что за Украину».

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил свой план в противовес предложению американского миллиардера. Чиновник считает, что Украине для установления мира нужно «освободить свои территории, включая аннексированный Крым», а России «пройти демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию».

«Военные преступники подвергаются международному трибуналу», — добавил он.

В дискуссию вступил и президент Литвы Гитанас Науседа: «Уважаемый Илон Маск, когда кто-то пытается украсть колеса вашей Tesla, это не делает его законным владельцем всего автомобиля или колес. Даже если эти люди утверждают, что и автомобиль и колеса проголосовали за это. Без обид».

Что касается хейтеров, обвинявших Илона Маска в пророссийской позиции, то он напомнил, что его компания SpaceX потратила на запуск и поддержку Starlink на Украине около $80 млн, в то время как поддержка России составила $0 млн: «Понятно, что мы за Украину».

Тем не менее он по-прежнему считает, что «попытка вернуть Крым приведет к многочисленным смертям, возможен риск ядерной войны». «Это будет ужасно для Украины и мира», – написал он в Twitter.

Он также заявил, что «победа для Украины маловероятна в случае тотальной войны», так как население России «в три раза больше».

Маск «отбивался» от нападок и украинской прессы. Ранее издание «Киевпост» разместило в Twitter пост о том, что скандал, связанный с мнением Маска по ситуации на Украине, «явно выходит из-под контроля».

«Похоже, гордость и тщеславие играют чудовищную роль в его попытках изображать из себя эксперта по Украине. Просто остановись, Илон. Это нормально признать, что ты перестарался с чем-либо. Просто перестань», – цитирует Telegram-канал «Политика Страны» пост «Киевпост».

В ответ на это миллиардер заявил: «Я большой фанат Украины, но не Третьей мировой войны».

Позднее Зеленский в одном из своих обращений к украинцам выступил против призывов сесть за стол переговоров с Москвой. Он заявил, что Украина может вести диалог только об увеличении военных поставок с Запада.

В России «план Илона Маска» встретили позитивно. «Мы рассматриваем это как общественные дискуссии и как точку зрения людей, которые имеют свое представление о происходящем», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в шутку предложил наградить американского предпринимателя «внеочередным офицерским званием».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что «сам по себе факт позитивный». Но «эти размышления даже всех тех, кто находит в себе мудрость об этом задумываться, разбиваются о такие решения, как решение [президента Украины Владимира] Зеленского о невозможности каких-либо переговоров с президентом Путиным», добавил он.

Представитель Кремля также обратил внимание, что предложение Маска «не дало спать многим в Европе, многим на Украине, в Польше, прибалтийских республиках». «В первую очередь не дало спать ботам, которые так активно принимали участие в голосовании», – констатировал Песков.

Что было 18 месяцев назад

О том, созванивался Илон Маск с Владимиром Путиным или нет, официальных сообщений не было. В феврале 2021 года на пике популярности Clubhouse руководитель компаний Tesla и SpaceX предложил российскому президенту созвониться в этой соцсети. « <...> не хотели бы вы присоединиться ко мне для беседы в Clubhouse?» – написал он в Twitter и добавил по-русски: «Было бы большой честью поговорить с вами».

В ответ на это Песков заявил, что в Кремле никаких прояснений по этому предложению не получали: «Это, наверное, было какое-то недоразумение. Мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Мы не получили никакого ответа».

Позднее – в конце мая 2021 года – Песков не исключил, что Владимир Путин может провести встречу с Илоном Маском, но подготовка на тот момент не велась. «Пока нет, мы надеемся, со временем когда-нибудь будет», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков общался с Маском онлайн на форуме «Новое Знание», который проходил 20-22 мая того же года. В частности, пресс-секретарь Путина попросил американского миллиардера рассказать российской молодежи о его видении будущего через 50 лет.