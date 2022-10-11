«Прикажут ему из Вашингтона». Лавров не исключил переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о возможности возобновления переговоров между Россией и Украиной. Он также оценил вероятность встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом на полях предстоящего саммита G20. Кроме того, министр осудил недопуск России к расследованию взрывов на «Северных потоках». Главные заявления Лаврова – в материале «Газеты.Ru».

Военные США на Украине

Сергей Лавров, выступая в эфире телеканала «Россия 1», заявил, что, согласно его данным, в спецоперации со стороны Украины принимают участие кадровые военные США и других стран.

«Кадровые военнослужащие американской армии, как и армий ряда европейских стран постоянно работают «на земле», в том числе помогая расчетам орудийных комплексов, комплексов систем залпового огня HIMARS, помогая их использовать в этих военных действиях», — сказал Лавров.

При этом он отметил, что «стопроцентных доказательств» этого у России пока нет, но «свидетельства множатся», а на Западе «начинают понимать, что они заходят немножко дальше, чем собирались».

«Вообще, этой войной заправляют англосаксы, которые контролируют полностью режим Зеленского, а к ним пытаются пристроиться поляки и всякие прибалты», — уверен глава российского МИД.

Возобновление переговоров

По словам Лаврова, Россия никогда не напрашивалась на переговоры с Украиной, хотя позитивно отвечала на запрос Киева о диалоге в марте этого года. Так он ответил на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби о том, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем. При этом Кирби подчеркнул, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Украиной.

«Это ложь (заявление Кирби – «Газета.Ru»). Никаких серьезных предложений о вступлении в контакт мы не получали. Были некоторые не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно, а предлагали сформулировать конкретные предложения, с которыми на нас хотят какие-то люди через опосредованные контакты выходить. И в этом случае более конкретных разъяснений мы ни от кого не получали. Поэтому врать не надо», — подчеркнул глава российского МИД.

Хотя президент Украины Владимир Зеленский отказался вести диалог и в начале октября утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным, Лавров не исключил, что украинский лидер может передумать.

«Он как запретил сам себе, так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься. Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона — скажет: «Есть!» и придумает, как все это объяснить, чтобы не терять лицо», — предположил министр.

Он также считает, что Запад «играет в игру», которая называется «ничего не вижу-ничего не слышу», когда что-то делает делает Зеленский. А когда Россия «ответила» Украине «серьезно», западные страны «тут же стали играть в осуждение».

«Вот вам двойные стандарты»

Комментируя заявление Швеции о недопуске России к расследованию взрывов на «Северных потоках», Лавров заявил, что это – ситуация с двойными стандартами.

«А то, что касается «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2», они тоже вроде как нам не доверяют, потому что они нас не хотят пускать до расследования, хотя «Северный поток — 1» – 51% – это наша собственность, а «Северный поток — 2» — это целиком собственность Газпрома», — отметил министр.

По его словам, «буквально вчера представитель правительства Швеции сказал, что, да, мы проводим предварительное расследование вместе с датчанами, немцами, но русских мы туда подпускать не будем». По мнению главы российского МИД, «они расследуют ущерб, нанесенный нашей собственности, нас держат в стороне и не хотят ничего показывать, чтобы, не дай Бог, мы не узнали правду, наверное».

«При этом, было сообщение, что американские эксперты будут участвовать в процессе обработки данных, которые там получают. Вот вам двойные стандарты», — пояснил министр.

Встреча Путина и Байдена

Рассуждая о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена на грядущем саммите G20, Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с США на полях саммита, если поступит предложение.

«Мы же многократно говорим о том, что никогда мы от встреч не отказываемся, и, если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать», — пояснил министр.

Ранее Байден, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, сказал: «Посмотрим». Лавров считает, что этот ответ — больше для СМИ, чем для политики.

«Если все думают, что уже есть сигнал о готовности к такой встречи со стороны Байдена, то эта уверенность, как я понимаю, базируется лишь на его фразе: «Посмотрим», когда у него спросили, будете ли вы встречаться в будущем с Путиным. Это, наверное, больше для журналистских аналитических измышлений, чем для реальной политики», — предположил глава МИД РФ.

Саммит G20 должен состояться в Индонезии на острове Бали, 15–16 ноября.