«Мы пугаем молодежь». В Госдуме оценили идею запрета на выезд военнообязанным

Власти Крыма предложили законодательно запретить военнообязанным выезд из России во время общей или частичной мобилизации. Уезжающих из страны вопреки запрету предложили вносить в реестр «находящихся под иностранным влиянием». Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов также считает необходимым на 10 лет лишать избирательного права граждан, которые были привлечены к уголовной ответственности за уклонение от воинской службы или дискредитацию ВС РФ.

В Крыму предлагают внести изменения в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и запретить выезд за пределы России для состоящих на воинском учете мужчин во время проведения мобилизации.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал, что, согласно предлагаемым поправкам, человек, состоящий или обязанный состоять на воинском учете, может выехать за границу во время мобилизации или в военное время только с разрешения «военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти».

Он также предложил проработать наказание для тех, кто покинул Россию после объявления частичной мобилизации, назвав их «предателями и трусами».

«Бегуны, бросившие Родину в критический момент, должны знать, что их действия без последствий не останутся», — заявил Константинов.

По его словам, «это справедливо само по себе и честно по отношению к тем нашим согражданам, которые сражаются» в военной операции. «Те, кто с честью выполняет свой гражданский долг, должны ощущать поддержку общества и государства, а те, кто от него бежит, — общественное осуждение и поражение в правах», — сказал глава Госсовета.

В связи с этим он предложил вносить в реестр «находящихся под иностранным влиянием» как уехавших из России, так и тех, кто публично осуждает россиян, «исполняющих свой конституционный долг по защите Отечества».

Кроме того, граждане, участвующие в распространении информации, склоняющей к неисполнению «конституционного долга», также должны попасть в этот реестр, сказал Константинов.

«Мы предлагаем дополнить перечень ограничений, связанных со статусом иностранного агента, а именно — прописать лишение государственных наград тех, кто оторвался от народа», — добавил он.

Наконец, Госсовет Крыма предлагает на 10 лет лишать избирательного права граждан, которые были привлечены к ответственности за дискредитацию российской армии или уклонение от воинской службы (статьи 280.3 и 328 УК РФ).

Рассмотрение в Госдуме

В беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев заявил, что не знает, осведомлены ли в нижней палате парламента о такой инициативе крымских властей. При этом Госдума может рассмотреть это предложение при необходимости.

«Госсовет Крыма обладает правом законодательной инициативы согласно Конституции России. Дальше будет рассматривать Государственная дума, будет рассматривать Совет Федерации. Надо смотреть саму законодательную инициативу», — объяснил депутат регламент внесения поправок.

«У нас сейчас частичная мобилизация. Если мобилизационные ресурсы Крыма и других субъектов Федерации позволяют не ограничивать выезд, то [запрет] не нужен. Если мобилизационные ресурсы субъектов Федерации таковы, что надо ограничить выезд за пределы региона, значит такую поправку надо принимать», — сказал Ивлев.

Член думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела России Олег Матвейчев в разговоре с изданием «Подъем» осудил инициативу крымских властей.

«Такие заявления о том, что мы мужчинам запретим выезд и так далее, – пугают нашу молодежь, а также редких и дефицитных специалистов, в том числе, айтишников, и они бегут в Казахстан, Армению – в лучшем случае… а некоторые переходят в оппозицию и могут нанести даже вред нашей инфраструктуре», — указал депутат.

Он обратил внимание на то, что подобные инициативы «противоречат тому, что сказал президент о том, что мы проводим мобилизацию частичную и что нам требуются люди с боевым опытом» и определенными военными специальностями.

«Зачем мы обескровливаем нашу промышленность, бизнес? Нам эти люди самим нужны. Мы берем сейчас и пугаем эту молодежь», — сказал Матвейчев.

«Это мы не воспитали их патриотами… Более того, свою вину, что мы не доработали, мы хотим повесить на них, что это они иноагенты, сволочи, предатели и прочее. Это неправильно», — считает он.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В рамках нее планируется призвать 300 тыс. человек, заявлял министр обороны Сергей Шойгу.

Власти некоторых субъектов, в частности Курской области и Татарстана, запретили состоящим на воинском учете покидать регион после объявления мобилизации. Впоследствии в Курской области запрет отменили, а в Татарстане власти уточнили, что порядок выезда и прибытия необходимо согласовывать в военкомате по месту постановки на воинский учет.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что ограничение на передвижение граждан в условиях частичной мобилизации не предусматривается.

После 21 сентября на границах с Грузией, Казахстаном и Финляндией образовались очереди из желающих выехать из России. В частности, границу с Казахстаном за первые две недели частичной мобилизации пересекли 200 тыс. россиян, сообщало МВД страны. По данным Forbes, Россию за это время покинуло 600–700 тыс. граждан, однако в Кремле такую информацию назвали недостоверной.