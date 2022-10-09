«Время судьбоносных решений»: каким кандидат в президенты Токаев видит Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласился участвовать в президентских выборах 20 ноября. Месяцем ранее он сам предложил провести голосование на два года раньше срока, а также инициировал внесение ряда поправок в Конституцию республики, согласно которым теперь глава государства избирается на один семилетний срок без права вновь занять этот пост. Токаев стал кандидатом от народной коалиции, в которую входят три политические партии и ряд общественных организаций. Эксперты полагают, что выборы позволят главе государства заручиться широкой общественной поддержкой для дальнейших реформ.

«Честь и ответственность»

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг, 6 октября, объявил о своем согласии принять участие в грядущих выборах главы государства. Ранее в тот же день три парламентские партии — Amanat, «Ак жол» и Народная партия Казахстана — на своих съездах выдвинули Токаева в качестве своего кандидата.

Лидер Amanat Ерлан Кошанов сообщал, что для выдвижения Токаева создана народная коалиция политических партий и общественных объединений в его поддержку. Так, 5 октября делегаты внеочередного Х съезда республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» единогласно проголосовали за кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на выборы в президенты, приняв соответствующее постановление. В поддержку действующего лидера республики также выступили Национальная волонтерская сеть, молодежное объединение Qazaqstan Team и «Казахстанский союз спортсменов», пишет Tengrinews.kz. В общей сложности речь идет более чем о 30 республиканских общественных объединениях.

«Мы поддерживаем стратегическую направленность главы государства и будем прилагать усилия для дальнейшего продвижения его реформ. Поэтому сегодня народная коалиция представляет кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента. Этот выбор — выбор истинных патриотов нашей страны, миллионов граждан, неравнодушных к будущему Казахстана. Самое главное, что накануне выборов ведущие политические силы возьмутся за общую цель, которая подбодрит страну», — заявил Кошанов.

Выслушав это предложение на большом форуме своих сторонников в Астане, Касым-Жомарт Токаев согласился стать кандидатом от народной коалиции. Он поблагодарил сторонников за свое выдвижение и отметил, что предвыборная кампания определит курс дальнейшего развития государства. Токаев также подчеркнул необходимость политической нейтральности для президента и намерение не отдавать приоритета ни одной партии.

«Для меня большая честь и ответственность баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами. Благодарю всех за доверие. Очень важно, что в состав коалиции вошли ведущие политические партии, общественные организации и движения. Таким образом, коалиция охватывает все социальные слои», — сказал президент.

В своей речи глава государства признал, что страну ожидает множество трудностей и вызовов, которые, тем не менее, не заставят Казахстан отказаться от намеченного курса развития. По его словам, на первое место в республике выйдут сильные политические институты и общенациональные приоритеты, а не конкретные персоналии и узкоклановые интересы.

«Пройдут десятилетия, и, о ней, нашей эпохе, будут говорить как о времени поистине судьбоносных решений и кардинальных перемен», — уверен Касым-Жомарт Токаев.

Журналист, политолог Игорь Виттель констатировал, что президентская гонка в Казахстане набирает ход, а также тот факт, что досрочные выборы для республики являются скорее традицией, чем исключением из правил: за последние тридцать с лишним лет президентские выборы в Казахстане только дважды проводились в срок.

«Еще одним интересным фактором стало то, что на предстоящие выборы Токаев был выдвинут не партией «Аманат», в свое время более известной, как пропрезидентская партия «Нур Отан», а коалицией, состоящей из трех парламентских партий и нескольких общественных организаций. Таким образом действующий президент видимо пытается дистанцироваться и от самой партии, и от старых политических традиций, а заодно заручиться более широкой поддержкой», — полагает эксперт.

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев также озвучил семь основных принципов, на его взгляд, объединяющих нацию. Первое — независимость превыше всего, второе: основа государственности – территориальная целостность.

«Третье. Государственные интересы – важнейшая ценность. Четвертое. Духовная гармония – источник единства. Пятое. Закон и порядок – залог прогресса страны. Шестое. Созидание –путь обновления и модернизации. Седьмое. Доверие, взаимная поддержка и солидарность – самые ценные качества», — заключил Токаев.

Комментируя эти принципы, журналист, политолог Игорь Виттель призвал обратить внимание не на общие слова о превалировании государства над частным и о примате закона, а на явно выраженную озабоченность территориальной целостностью. Он задается вопросом, что стоит за этими словами и кто, по мнению президента, покушается на целостность и независимость Казахстана.

«В любом случае следующий президентский срок Токаева, а никто почти не сомневается в его победе на выборах 20 ноября, будет временем серьезных вызовов. Ему предстоит решать не только непростые экономические и социальные проблемы, не только реформировать старую политическую систему, но и соблюсти баланс интересов и отношений с серьезными геополитическими игроками, сохранив Казахстан целым и независимым. До сей поры ему, как профессиональному дипломату, это удавалось. Но для решения проблем и вызовов ему надо заручиться более широкой поддержкой общества. Попытки консолидировать общество в преддверии выборов мы и наблюдаем в данный момент», — полагает Виттель.

Время перемен

Касым-Жомарт Токаев возглавил Казахстан в 2019 году, когда в отставку ушел первый президент республики Нурсултан Назарбаев, руководивший страной с 1990 года. Сам Токаев – профессиональный дипломат, в 1975 году окончивший Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

Он работал на разных должностях в МИД Советского Союза, а также в посольствах СССР в Сингапуре и Китае. После распада СССР Токаев занимал ряд постов в Министерстве иностранных дел Казахстана, в частности, был министром, а в 2011 году стал заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Также Токаев избирался председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

У Токаева две научные степени – кандидат исторических наук и доктор политических наук. В сферу его научных интересов входят политика в международных отношениях, а также вопрос политического развития в регионах и в мире. Он написал 10 книг о международных отношениях и издал сборник докладов после работы в ООН. Политик знает пять языков: казахский, русский, английский, китайский и французский. Как сообщается на сайте главы государства, является сторонником здорового образа жизни, а отдыхает за чтением художественной, политической и мемуарной литературы. В июне 2019 года Токаев одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96%, и возглавил Казахстан.

В середине марта 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием к народу «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», в котором указал на векторы дальнейших демократических преобразований в стране.

«Я неоднократно говорил о том, что реформы ради реформ никому не нужны. Мы не проводим их на потребу публике, ради каких-то эфемерных целей и красивых, но заведомо недостижимых показателей. Практика, когда декларируемые на бумаге успехи не имеют ничего общего с реальностью, осталась в прошлом. Народу нужны не отвлеченные идеи и обещания, а ощутимые перемены к лучшему. Мы должны открыто говорить о существующих проблемах и вместе искать оптимальные пути их решения», — заявил он.

Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков полагает, что существенная часть конституционных поправок последнего времени – это законодательное оформление политических реформ, представленных в послании Токаева.

«На протяжении всего своего президентства Касым-Жомарт Токаев последовательно выступает за либерализацию политической системы, формирование конкурентной общественно-политической среды, укрепление диалога между государством и обществом, повышение гражданской культуры. Процесс масштабного обновления государственно-политической системы запустила конституционная реформа, прошедшая летом этого года», — цитирует эксперта портал zakon.kz.

В частности, поправки в Конституцию установили, что глава государства сможет избираться только на один семилетний срок. Ранее президент избирался на пять лет, но имел право быть переизбранным. Затем 1 сентября Токаев в ходе послания народу страны объявил о проведении внеочередных выборов президента нынешней осенью и досрочных выборов в Мажилис (нижнюю палату парламента) и маслихаты (местные представительные органы) в первой половине 2023 года. Очередные президентские выборы должны были пройти в Казахстане в 2024 году.

«Новый срок – новая легитимность»

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, говоря о казахстанском лидере, подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев является профессиональным дипломатом, он был замруководителя ООН и заметно выделяется по интенсивности внешнеполитической активности, особенно в последнее время.

«Что касается выстраивания отношений с Россией, то мы видим, что для Токаева эти отношения являются приоритетными, но это не отменяет выстраивания отношений и с другими странами», — отметил эксперт.

Рассуждая о внеочередных выборах, Минченко высказал мнение, что новый срок – это новая легитимность, и если на предыдущих выборах Токаев выступал в роли преемника первого главы республики Нурсултана Назарбаева, то теперь он обрел свою самостоятельность, и хочет подтвердить свою новую субъектность в ходе этой избирательной кампании.

«Я думаю, что у Токаева есть хорошие шансы выиграть выборы в первом туре. Более того, поскольку ввели графу «против всех», я не исключаю, что второе место займет как раз вариант «против всех», — полагает политолог.

Евгений Минченко напомнил, что идея создания Евразийского союза принадлежала Казахстану, и республика, на его взгляд, от этого достаточно серьезно выиграла. Сейчас же, если говорить о евразийской интеграции и отношениях с Россией, то у Казахстана есть достаточно серьезные ограничения: государство соблюдает вторичные санкции США и Евросоюза против российских компаний и частных лиц.

При этом, несмотря на изменившуюся геополитическую ситуацию, Астана выполняет все взятые на себя обязательства и остается одним из ключевых партнеров Москвы, что хорошо иллюстрирует растущий товарооборот.

«Пока Токаеву удается выдерживать линию на цивилизованное, светское, а теперь и социальное государство», — заключил Минченко.

Политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов, в свою очередь, полагает, что у Токаева достаточно сложный путь на посту президента, и сложившие обстоятельства привели к необходимости проведения полноценной политической реформы для укрепления личной субъектности.

«Он объявил достаточно либеральный курс, и несмотря на то, что большая часть его предложений так или иначе обсуждалась в казахском обществе, в том числе была предложена нерадикальной казахской оппозицией, это путь реформ, но на этот путь, по крайней мере декларативно, страна вставала уже неоднократно. На данный момент нельзя сказать, что это прорыв – вопрос в реализации», — говорит эксперт.

Что касается отношений России, то Токаев в данном случае проводит достаточно субъектную политику, и в целом его поведение можно сравнить с поведением главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пусть и не в таком объеме и не в таком ключе, полагает политолог.

«Все же взаимодействие с Россией – это вопрос не дружбы, а сотрудничества, причем с отстаиванием собственной субъектности для уменьшения российского влияния. У этого есть масса объяснений и причин, в том числе желание сохранить возможность осуществлять параллельный импорт, закреплять собственную политическую идентичность, не смешиваясь с российской идентичностью. Стоит сказать, что подобными действиями занимаются все лидеры стран СНГ, будь то глава Белоруссии Александр Лукашенко или в прошлом Виктор Янукович и Виктор Ющенко. Реформы, которые предлагает Токаев, звучат хорошо и выглядят неплохо, и в их числе есть ряд моментов, направленных на укрепление отношений с Россией – например, о русском языке как втором государственном. Посмотрим, как это будет реализовано на практике», — рассуждает он.

В случае победы Токаева на выборах (а политолог не сомневается в его победе) сотрудничество с Россией продолжится, уверен Асафов, в конце концов два государства связаны «общей судьбой» и границей.

«Но, безусловно, будет поиск ряда моментов: того, что Янукович называл «политикой моста» (например, в части параллельного импорта) и того, что Лукашенко называет многовекторностью. Я думаю, что мы увидим попытки Казахстана усилить свою субъектность, чтобы стать более привлекательным пространством, например, для инвестиций со стороны Китая, которых там не мало, и успокоить западных партнеров, имеющих серьезное участие в казахстанской экономике, в том смысле, что с их бизнесом все будет в порядке. Я бы не ожидал каких-то прорывов, но и ситуации, при которой Казахстан вдруг станет недружественной страной, я не прогнозирую», — отметил он.

В части многовекторности прогнозы Александра Асафова уже во многом стали реальностью. Так, 7 октября Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, проходившей в Санкт-Петербурге. В ходе этой встречи он, в частности, поздравил президента Владимира Путина с юбилеем, отметив его вклад в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Россией. Как сообщал источник «Ведомостей», в середине октября российский лидер, в свою очередь, приедет в Астану для межгосударственных мероприятий.

На предстоящей неделе 11-12 октября состоится государственный визит в Казахстан эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, затем в республику прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а 13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Затем 14 октября президент Казахстана примет участие в заседании совета глав Содружества независимых государств (СНГ), и в этот же день состоится саммит «Центральная Азия – Россия». На следующий день с официальным визитом в республику прибудет президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, а в конце октября Астану по приглашению Токаева посетит глава Евросовета Шарль Мишель. «Евросоюз готов углублять связи с Центральной Азией и поддерживать региональное сотрудничество», — прокомментировал свою запланированную поездку Шарль Мишель в аккаунте Twitter.