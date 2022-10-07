«Очень опасное заявление». В Москве просят Запад «приструнить своего вассала» Зеленского

В Кремле назвали заявление украинского президента Владимира Зеленского о необходимости нанести превентивные удары по РФ доказательством того, что решение начать спецоперацию было верным. В российском МИДе назвали выступление украинского политика «неадекватным». В Госдепе подчеркнули, что США не станут участником конфликта на Украине, если сами или их союзники не подвергнутся атаке. Зеленский в свою очередь вновь попытался оправдаться и заверил, что под «превентивными мерами» имел в виду всего лишь экономические санкции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о превентивном ударе по России лишний раз подчеркивает правоту решения Владимира Путина о проведении спецоперации.

«Конечно, мимо [такого заявления] пройти мы не можем, и мы, главное, призываем лидеров других государств тоже не проходить мимо, потому что с точки зрения симптоматики это очень опасное заявление, очень опасное», — сказал Песков в интервью программе »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Представитель Кремля подчеркнул, что Киев фактически призывает страны ядерного клуба нанести превентивный удар по России, что является «совершенно вопиющим заявлением». Такой призыв говорит «о, наверное, моральном состоянии президента Украины, которое чревато очень опасными, непоправимыми ошибками, что лишний раз подчеркивает правоту нашего президента, когда он принимал решение о проведении специальной военной операции».

Песков выразил сожаление из-за того, что «никому в голову не пришло приструнить своего вассала». «Были какие-то робкие попытки, скажем так, осудить такой тон Зеленского, мы слышали и в ООН, и так далее», — уточнил он.

«Отслеживать и учитывать»

В российском МИДе тоже отреагировали на слова Зеленского о превентивных ударах, назвав их «неадекватными». Замглавы делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов подчеркнул, что РФ будет учитывать их при принятии мер по обеспечению ядерного сдерживания и безопасности страны. Президент Украины уже не в первый раз задействует риторику, связанную либо с созданием ядерного оружия, либо с применением ядерного оружия, добавил дипломат.

«Я призываю всех делегатов зайти на сайт, где размещено это интервью на украинском языке, и послушать в первоисточнике, что сказал президент Зеленский.

И вы вполне услышите, что речь шла не о каких-то там превентивных санкциях до 24 февраля, мифических, которые выдумывает пресс-служба президента, а речь шла четко о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России и ни о чем другом», — подчеркнул Воронцов.

«Поэтому в этих условиях мы обязательно будем отслеживать и учитывать эти заявления президента Зеленского при принятии необходимых мер по обеспечению ядерного сдерживания и по обеспечению безопасности РФ в соответствии с военной доктриной РФ, а также с основами политики в области ядерного сдерживания», — резюмировал он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова тоже не оставила заявление Зеленского без внимания. «Шут гороховый», — написала она в своем Telegram-канале.

«Разведка США не имеет данных»

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя слова Зеленского о превентивных ударах, заверил, что США не вступят в боевые действия на Украине, если они сами или их союзники не подвергнутся атаке.

«До тех пор, пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую вступать в этот конфликт, в том числе отправлять американские силы для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска», — сказал он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке сообщил, что у США нет никаких разведданных о намерениях Путина использовать ядерное оружие. Ранее о том, что президент РФ якобы может применить ядерное оружие, заявил американский лидер Джо Байден.

Что сказал сам Зеленский

Президент Украины сегодня в очередной раз попытался оправдаться и заявил, что под «превентивными ударами» по России имел в виду новые западные санкции. «Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы они покинули [Запорожскую] атомную электростанцию», — сказал он в интервью «Би-би-си».

По словам украинского лидера, ранее его «неправильно поняли», а Россия якобы начала использовать его высказывания «в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям».

Что касается угроз применения ядерного оружия, то опасно «даже говорить об этом», резюмировал политик.

Цитата, которая вызвала столь бурную реакцию во всем мире, звучит следующим образом: «Что должно делать НАТО? <…> Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну вот держи от нас!» Эту фразу Зеленский произнес накануне в видеоинтервью австралийскому Институту Лоуи.