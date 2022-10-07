«Вместо секс-просвета». Детей предложили обучать обращению с оружием

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила министру обороны России Сергею Шойгу возродить в стране бесплатные военно-патриотические клубы и движения по обучению начальной военной подготовке. Глава комитета по вопросам семьи и детей Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru» поддержала инициативу «тремя руками».

Возрождение клубов военной подготовки

Яна Лантратова направила министру обороны запрос, в котором «на фоне складывающейся военно-политической обстановки» попросила возродить в России бесплатные курсы и кружки начальной военной подготовки для молодых граждан.

«Считаю, что бесплатные кружки (клубы) начальной военной подготовки, предполагающей тактическую подготовку, обучение навыкам стрельбы и ухода за оружием, обращению с современной военной экипировкой <…> позволит повысить готовность населения к армейской службе, а также получить и закрепить навыки до призыва на военную службу», — приводит слова депутата РИА «Новости».

Парламентарий отметила, что, согласно ее данным, в некоторых регионах страны активисты открыли подобные курсы по военной подготовке на общественных началах.

А в Москве «фиксируется рост популярности тиров и курсов инструкторов по стрельбе», сообщила Лантратова. При этом занятия стоят недешево — одно занятие у инструктора с карабином, к которому выдается 60 патронов, стоит около 6 тыс. рублей.

«В связи с высокой общественной значимостью данного вопроса, прошу вас, уважаемый Сергей Кужугетович, рассмотреть целесообразность возрождения деятельности военно-патриотических клубов и движений в нашей стране по обучению основам начальной военной подготовки на безвозмездной основе с закреплением подведомственности по регламентированию таких структур», — заключила депутат.

«Наши дети должны быть готовы ко всему»

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи и детей Нина Останина заявила «Газете.Ru», что считает инициативу коллеги «абсолютно правильной» и поддерживает ее «тремя руками». Она также уверена, что возрождать курсы по военной подготовке нужно не на время, а на постоянной основе.

Останина хочет, чтобы «дети имели навыки обращения с оружием», а «профессиональные военные рассказали им», что не нужно «на улице поднимать мины», «лепестки».

«Чтобы они (дети) понимали, что всякое оружие, в том числе спортивный пистолет, несет в себе угрозу, и дома самостоятельно не вздумали покупать спортивные пистолеты или что-то еще. Чтобы девочки знали навыки начальные работы медицинской сестры, как это было у нас в школах <…> Наши дети должны быть готовы ко всему», — объяснила депутат свою поддержку идеи Лантратовой.

Останина также заявила, что «холодная война перешла в горячую со стороны запада и НАТО». И, по ее мнению, «это надолго».

«Я понимаю, что в любом случае все это завершится <…> но мы всегда должны быть готовы к тому, что сильная Россия никому не нужна, и наши дети всегда должны быть готовы, что им придется жить в чрезвычайных условиях, возможно, даже военных», — считает парламентарий.

Она также назвала российских детей, «привыкших жить в мирной жизни», «беззащитными».

«Надо не секс-просвет в школах внедрять, а к этому готовить надо. Чтобы мальчишки были мужчинами, а женщины – настоящими женщинами, которые всегда готовы прийти им на помощь», — заключила Останина.

Патриотическое воспитание

25 августа 20121 года президент России Владимир Путин поддержал идею ввести традицию поднимать флаг РФ в школах, которую предложил воспитатель международного детского центра «Артек» Вячеслав Антипов. Президент тогда отметил, что финансировать подобные мероприятия нужно из федерального бюджета, причем для решения вопроса не потребуется много денег.

В октябре 2021 года Путин поручил правительству и своей администрации рассмотреть вопрос об использовании в школах флага, герба и гимна России.

Глава государства также рекомендовал изучить, сколько финансов на это потребуется.

11 апреля 2022 года РИА «Новости» сообщило, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее изменения в госпрограмму «Развитие образования». Согласно документу, школы будут обеспечены государственной символикой за счет средств нацпроекта «Образование».

«Обеспечение государственных и муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации будет предусмотрено в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», — пояснили решение Мишустина в пресс-службе Минпросвещения.

А глава министерства Сергей Кравцов, заявил, что такие элементы школьной жизни, как поднятие флага, «можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания». По его мнению, «такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения».

Уже 19 апреля Кравцов объявил, что «с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели». Он добавил, что с 1 сентября в школах по понедельникам также введут обязательное поднятие государственного флага.

Министр уточнил, что Минпросвещения планирует оснастить государственной символикой все школы России в 2022-2023 годах.