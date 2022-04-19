«Важный элемент воспитания»: в школах России решили еженедельно исполнять гимн

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября 2022 года в каждой школе России в начале учебной недели будут исполнять гимн страны и поднимать государственный флаг. Кроме того, изучать историю ученики будут с первого класса, а не с пятого, как раньше. А учебники по этой дисциплине дополнят информацией о военной спецоперации России на Украине.

Гимн с флагом

«Уже с 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели», — заявил Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» в Музее Победы.

Он добавил, что с 1 сентября в школах по понедельникам также введут обязательное поднятие государственного флага.

По словам Кравцова, Минпросвещения планирует оснастить государственной символикой все школы России в 2022-2023 годах.

В октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и администрации президента рассмотреть вопрос об использовании в школах флага, герба и гимна России.

13 апреля РИА «Новости» сообщило, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее изменения в госпрограмму «Развитие образования». Согласно документу, школы будут обеспечены государственной символикой за счет средств нацпроекта «Образование».

Кравцов тогда заявил, что что введение традиции поднятия флага в школах будет формировать патриотизм.

«Такие элементы школьной жизни, как поднятие флага, во многих регионах уже являются устоявшейся практикой. Это можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания. Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения», — приводит слова министра просвещения его пресс-служба.

Уроки истории

Выступая на форуме «Сила в правде!», Кравцов также рассказал, что изучение истории в российских школах начнется с первого класса.

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — объявил чиновник.

Позже на пресс-конференции Кравцов уточнил, что вводятся не обязательные уроки истории, а историческое просвещение.

«У нас с 1 класса будет историческое просвещение, это не уроки истории, уроки будут проводиться с пятого класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета «Окружающий мир» историю своего края, своей малой родины. Посещать музеи, выставки. Это можно делать в рамках классной деятельности», — пояснил министр просвещения.

Он также подчеркнул, что в России «никогда не допустят», чтобы в отечественной истории «как-то по-плохому относились к другим народам – к братскому народу Украины, Белоруссии». Чиновник пообещал, что учебники истории дополнят и информацией о военной спецоперации России на Украине.

Ранее Кравцов рассказал, что были проанализированы более 300 украинских учебников. Специалисты выявили, что детей целенаправленно нацеливали «на ненависть к России». Министр считает, что на Украине создали «фейковую историю» для детей, отказавшись от многовековых корней.

Комментируя нововведение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Минпросвещения уполномочено принимать подобное решения.

«Семилетки интересуются абсолютно всем — тем же, что и взрослые. И наше Министерство просвещения абсолютно уполномочено принимать такие решения. И они реализуют свои полномочия», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не слишком ли рано преподавать историю семилетним детям.

По его словам, главный предмет – это история отечества.

Мобильные и ЕГЭ

Кроме того, министр просвещения уточнил, что история пока не является обязательным предметом для сдачи на ЕГЭ.

«Мы договорились, что история не входит в обязательный предмет ЕГЭ, тоже были такие предложения. Договорились, что у нас будут проверочные работы по истории», — сказал он, добавив, что ЕГЭ нужно совершенствовать, и Минпросвещения вместе с Рособрнадзором работает в этом направлении.

«На сегодняшний день экзамен дает возможность объективно поступать в вуз, продемонстрировать свои результаты. Но здесь мы открыты к обсуждению, совершенствованию экзамена, поэтому любые предложения, которые буду направлены, мы их обязательно рассмотрим», — подчеркнул Кравцов.

Кравцов также заявил, что в мае Минпросвещения направит во все регионы перечень различных рекомендаций, в том числе по использованию мобильных телефонов.

«В мае соответствующие рекомендации будут направлены во все регионы, на августовских совещаниях они буду обсуждены, с 1 сентября каждая школа самостоятельно будет принимать решение, как воспользоваться этими рекомендациями. В том числе в этих рекомендациях есть вопрос, связанный с мобильными телефонами. Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу либо перед входом в класс. Использовать только в том случае, если об этом просят учителя в рамках учебного процесса», — рассказал чиновник.

С опережением графика

Одними из первых идею поднятия государственного флага в школах поддержали в Калужской области.

«В ближайший понедельник в школе №45 имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова в Калуге перед началом занятий под гимн страны будет поднят флаг России. Далее внедрим эту практику во всех школах региона. Еженедельно, по понедельникам», — написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, «это правильное решение» — «и для детей, и для взрослых».