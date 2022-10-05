«Определенные территории будут возвращены». Песков рассказал о планах Москвы

Пресс-секретарь президента России опроверг слухи о готовящемся переформатировании военной спецоперации на Украине в контртеррористическую. Дмитрий Песков также прокомментировал проблемы с выплатами мобилизованным в регионах и пообещал, что все земли новых регионов России будут взяты под контроль. Главные заявления представителя Кремля – в материале «Газеты.Ru».

«Фейки» о смене статуса СВО

Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами назвал «фейками» сообщения о готовящемся обращении президента России Владимира Путина к жителям страны, во время которого он якобы намерен объявить о «переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую». Сообщения об этом появились

«Нет, это не так. Это фейки», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, определение статуса боевых действий — прерогатива Верховного главнокомандующего, и пока таких решений Путин не принимал.

«На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось, речь идет о специальной военной операции, которая продолжается», — сказал Песков.

«Территории будут возвращены»

Пресс-секретарь президента также заявил, что территории вошедших в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будут взяты под контроль ВС России целиком. Журналисты спросили представителя Кремля, нет ли противоречий между словами Путина о том, что принятые территории с Россией навсегда и заявлениями об отступлении с некоторых территорий.

«Здесь нет никакого противоречия, они будут с Россией навсегда, они будут возвращены», — сказал Песков.

Он также рекомендовал прочитать указ президента о вхождении новых территорий в состав РФ, в котором есть «юридические формулировки» и «речь идет о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия».

«Но я еще раз повторяю, там определенные территории будут возвращены. И мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией», — добавил Песков.

Проблемы с выплатами мобилизованным

По словам представителя Кремля, ситуации с возможной нехваткой средств на поддержку мобилизованных в регионах будут решаться во взаимодействии с федеральным центром.

«Это дополнительные расходы <…> Программа развития работает в регионах, и большая нагрузка на региональные бюджеты. Сейчас появилась дополнительная нагрузка», — пояснил он.

Представитель Кремля добавил, что у одних регионов есть резерв прочности, а у других он минимальный — или и вовсе отсутствует.

«Поэтому такие ситуации могут возникать, но во взаимодействии с федеральным центром это все будет решаться», — пообещал пресс-секретарь президента.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что власти региона ищут механизм решения вопроса с назначением единовременной выплаты призванным в рамках частичной мобилизации.

«Чрезвычайно опасная ситуация»

Песков считает, что заявления Пентагона о возможных ударах реактивных систем залпового огня по Крыму подтверждают вовлеченность США в конфликт России и Украины.

»(Такие заявления) и прямо, и косвенно являются подтверждениями непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт, что создает чрезвычайно и чрезвычайно опасную ситуацию», — уверен Песков.

Ранее заместитель помощника американского министра обороны Лора Купер заявила, что управляемые реактивные снаряды GMLRS к системам HIMARS, которые Соединенные Штаты поставили Украине, способны добивать до подавляющего большинства целей на поле боя, а также до Крыма — США считают его украинской территорией.

Расследование ЧП на «Северных потоках»

Пресс-секретарь президента также отметил, что Москву настораживают заявления из Дании и Швеции об исключении России из расследования по ситуации на газопроводах «Северный поток».

«Пока из тех пресс-конференций, которые были в Дании и Швеции, мы слышали такие настораживающие заявления о том, что исключается какое-либо сотрудничество с российской стороной. Мы, безусловно, будем ждать каких-то уточнений на этот счет, мы считаем, что, безусловно, участие российской стороны в обследовании мест повреждения и в расследовании произошедшего должно быть обязательным», — подчеркнул представитель Кремля.

Инциденты на «Северных потоках» произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили, что это была целенаправленная диверсия. В ФСБ России усмотрели в произошедшем «акт международного терроризма». Оператор «Северного потока» Nord Stream AG назвал ЧП на газопроводах беспрецедентными.