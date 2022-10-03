Пять дней на отъезд. Литва высылает временного поверенного в делах России Рябоконя

Литва решила выслать временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Эта мера стала ответом на решение президента РФ Владимира Путина включить в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, власти Литвы посчитали, что Рябоконь пытался вмешиваться во внутренние дела прибалтийского государства.

Персона нон грата

В заявлении, опубликованном на сайте МИД Литвы,говорится, что в понедельник представителя посольства России в Литве вызвали в министерство иностранных дел прибалтийской страны, где ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя. Теперь у Рябоконя есть пять дней на то, чтобы покинуть страну.

«Литва приняла решение с учетом предоставленной компетентными органами информации о том, что недавние действия и заявления Рябоконя несовместимы с его дипломатическим статусом, расцениваются как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и, следовательно, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях», — сообщили в литовском МИД.

Кроме того, министерство иностранных дел прибалтийской страны «выразило решительный протест против решения президента России от 30 сентября о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины».

В МИД России сообщили РИА «Новости», что Москва ответит на высылку Литвой временного поверенного.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — сказал представитель министерства.

Снижение уровня представительства

После начала военной спецоперации России на Украине отношения Москвы и Вильнюса стремительно ухудшались. 4 апреля Литва отозвала разрешение на деятельность генерального консульства России в Клайпеде, а также понизила уровень дипломатического представительства до временных поверенных, сообщается на сайте МИД РФ. 5 мая прекратило свою деятельность и генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал решение Вильнюса. Он также уточнил, что российскому послу Алексею Исакову приказали покинуть страну.

«Правительство Литвы в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против суверенной Украины <…> приняло решение снизить уровень дипломатического представительства. Послу Российской Федерации придется покинуть Литву», — привело слова Ландсбергиса издание lrytas.lt.

Министр также пообещал, что в Вильнюс вернется посол Литвы в Москве.

Вместо посла Алексея Исакова Россию в Литве начал представлять Рябоконь.

Что известно о Рябоконе

15 февраля 2016 года издание Foreign Policy опубликовало статью, в которой говорилось, что кандидатура Сергея Рябоконя рассматривалась на высокий пост в ООН – на должность директора отдела всемирной организации по связям с неправительственными организациями.

Согласно информации издания, в МИД РФ Рябоконь занимался политикой Москвы в отношении иностранных НКО. По словам источников Foreign Policy, пост, на который претендовал россиянин, среднего звена, но весьма важный. Заняв эту должность, Рябоконь стал бы «привратником» для «сотен международных общественных организаций, которым разрешен доступ в здания ООН и на различные конференции».

Однако США, государства ЕС и Канада выступили против назначения Рябоконя. Соединенные Штаты обвинили россиянина в том, что он «сыграл главную роль в несправедливом объявлении американских и других иностранных НКО, в том числе National Endowment for Democracy и U.S.-Russia Foundation, нежелательными организациями, которые угрожают политической стабильности России».

Дипломаты также опасались, что Рябоконь создаст сложности для деятельности ЛГБТ-организаций. А в США его обвиняли в причастности к гонениям на иностранные продемократические и правозащитные организации.

В 2017 году Рябоконь числился начальником отдела по работе с неправительственными организациями Департамента международных организаций МИД России. 12 сентября этого года указом президента России ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса.

Перепалки с Литвой

Всего за несколько месяцев пребывания в должности временного поверенного в делах России Рябоконь неоднократно вступал в конфликт с литовскими властями.

11 июля, во время блокады Калининграда, Рябоконь предложил ограничить работу литовских перевозчиков в ответ на прекращение Вильнюсом транзита российских грузов в Калининград.

В конце августа Габриэлюс Ландсбергис предложил впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает полуостров российским, «не соответствует интересам национальной безопасности Литвы».

Комментируя эту инициативу, Рябоконь заявил, что Россия могла бы опрашивать въезжающих литовцев по поводу отношения к событиям в Вильнюсе 13 января 1991 года и задавать вопрос, не считают ли они, что «свои стреляли в своих». Тогда, согласно открытым источникам, Литва захотела стать независимым государством. В ответ на протесты колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка. При столкновениях у телецентра, по утверждению литовской стороны, погибли 14 человек, более 600 были ранены. Генпрокуратура Литвы возбудила уголовное дело о событиях 13 января 1991 года. Следствие утверждало, что люди, погибшие тогда у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами. Однако советская сторона пришла к выводу, что тогда имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.

31 августа МИД Литвы выразил протест в связи с заявлениями российского дипломата.

«В Министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель российского посольства. Ему вручена нота, в которой выражено возмущение появившимися в публичном пространстве высказываниями временного поверенного в делах Сергея Рябоконя, уничижающими события 13 января 1991 года, и циничным искажением исторических фактов», — сообщили в литовском МИД.