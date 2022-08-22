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В Калининграде нашли альтернативу литовскому банку «Шауляй» для оплаты транзита

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Siauliu bankas

Руководитель пресс-службы правительства Калининграда заявил, что власти области нашли альтернативу обслуживающему транзит литовскому банку «Шауляй». Банк с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях и собирается остановить расчеты во всех остальных валютах с 1 сентября.

«Альтернативный вариант оплаты Литве найден, и многие компании им же пользуются», — сказал Лысков.

О том, что банк «Шауляй» собирается прекратить с Россией все расчеты с 1 сентября, ранее заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь. По его словам, прекращение операций с Россией станет вторым ударом по грузовому транзиту.

Ранее Рябоконь сообщал, что Москва передала литовскому МИДу ноту из-за проблем, возникших с литовским «Шауляй банком», через который проводились операции по калининградскому транзиту.

В «Шауляй банке» заявили, что прекращают сотрудничать с Россией и Белоруссией с 1 сентября, а с 15 августа не будут проводить платежные операции в российских рублях независимо от страны получателя. В этой связи Москва направила в МИД Литвы соответствующую ноту.

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