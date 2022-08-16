Банки Литвы в виде исключения смогут принимать оплату за транзит в Калининград

В министерстве коммуникаций и транспорта Литвы сообщили, что литовские банки могут в качестве исключения принимать оплату за транзит в Калининградскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на литовское агентство ELTA.

По информации источника, такие меры не буду трактоваться как нарушение санкций Евросоюза против Российской Федерации.

«Министерство обратилось к коммерческим банкам с просьбой проводить оценку обстоятельств и в порядке исключения предоставлять возможность выполнять платежи, связанные с калининградским транзитом», — говорится в ответе ведомства.

Ранее Россия призывала Литву «вести себя по-взрослому» и не заниматься «придумками разными». Об этом заявлял временный поверенный в делах Российской Федерации в Литве Сергей Рябоконь. Так он прокомментировал решение литовского банка «Шяуляй» прекратить операции с рублевыми платежами за калининградский грузовой транзит.