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Банки Литвы в виде исключения смогут принимать оплату за транзит в Калининград

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

В министерстве коммуникаций и транспорта Литвы сообщили, что литовские банки могут в качестве исключения принимать оплату за транзит в Калининградскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на литовское агентство ELTA.

По информации источника, такие меры не буду трактоваться как нарушение санкций Евросоюза против Российской Федерации.

«Министерство обратилось к коммерческим банкам с просьбой проводить оценку обстоятельств и в порядке исключения предоставлять возможность выполнять платежи, связанные с калининградским транзитом», — говорится в ответе ведомства.

Ранее Россия призывала Литву «вести себя по-взрослому» и не заниматься «придумками разными». Об этом заявлял временный поверенный в делах Российской Федерации в Литве Сергей Рябоконь. Так он прокомментировал решение литовского банка «Шяуляй» прекратить операции с рублевыми платежами за калининградский грузовой транзит.

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