Госдума ратифицировала договоры о новых территориях России. Как определят точные границы с Украиной

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

Госдума ратифицировала договоры о вхождении в состав России четырех новых территорий. Во всех случаях депутаты поддержали решение президента РФ единогласно. В законопроектах определяются границы новых регионов страны. «Газета.Ru» разобралась, где будет заканчиваться новая Россия.

Государственная Дума на заседании 3 октября ратифицировала договоры о принятии в состав Российской Федерации четырех новых ее субъектов. Как сообщает РИА «Новости», все четыре документа депутаты Госдумы поддержали единогласно.

Парламентарии одобрили вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о присоединении новых территорий. Основанием для этого стали результаты референдумов о независимости и вхождении в состав России, а также договоры, подписанные главами государств в Кремле.

В законопроектах президента определены новые границы России. ДНР как субъект федерации определяется «границами территории <...>, установленными Конституцией Донецкой Народной Республики на день ее образования и на день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта».

Такое же решение принято в отношении Луганской народной республики (ЛНР). При вхождении в состав России обе народные республики сохранят свои названия, но с юридической точки зрения станут республиками.

Границы Херсонской области останутся вокруг той территории, которая входила в состав региона в день принятия области в Российскую Федерацию. То же верно и для Запорожской области. Оба региона станут российскими областями.

Все четыре территории будут считаться принятыми в состав России со дня подписания договоров — 30 сентября. С этого момента и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период интеграции. За это время упомянутые регионы должны быть включены в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации. Кроме того, будут прояснены вопросы, связанные с воинской службой.

3 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что вопрос о границах вошедших в состав РФ территорий Запорожской и Херсонской областей был прояснен лишь частично.

По его словам, границы Донецкой и Луганской народных республик будут определены по их состоянию на 2014 год, а по поводу границ Херсонщины и Запорожья Россия «будет советоваться с населением этих регионов».

На вопрос журналистов о возможном формате такого совещания Песков не ответил. «В любом случае любая конфигурация будет зависеть от воли людей, которые проживают на этих территориях», — сказал пресс-секретарь.

Песков также отметил, что его формулировка о границах новых субъектов РФ останется прежней даже к тому моменту, когда президент Владимир Путин подпишет соответствующий закон.

30 сентября представитель Кремля заявил, что «Донецкая и Луганская Народные Республики признаны Российской Федерацией в рамках границ 2014 года».



Из опубликованных на сайте Госдумы договоров о принятии в состав РФ новых регионов следует, что

пределы территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в составе РФ «будут определяться границами, существовавшими на день их образований и день принятия в состав России».

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в свою очередь сообщил во время думского заседания, что в состав Российской Федерации Запорожская область войдет в своих административных границах с учетом указов военно-гражданской администрации. Херсонская – с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области.

Границы ДНР и ЛНР будут определяться в соответствии с их конституциями, добавил Крашенинников. Граница ЛНР, сопряженная с территорией иностранного государства, будет государственной границей РФ, отмечал он.

Пункт 1 статьи 54 Конституции ДНР гласит: «Территория Донецкой Народной Республики определяется границами, существовавшими на день ее образования». Аналогичный пункт есть и в Конституции ЛНР.

2 октября председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка заявил Донецкому агентству новостей, что границы ДНР совпадают с границами Донецкой области Украины.

«Донецкая Народная Республика была провозглашена 7 апреля 2014 года на территории всей бывшей Донецкой области. Это же закреплено в Конституции ДНР.

Соответственно, на 30 сентября 2022 года, то есть на день воссоединения региона с Россией, границы Донецкой Народной Республики как субъекта Российской Федерации совпадают с границами бывшей Донецкой области на 2014 год», — заявил Бидевка.

Кроме того, статус границ ДНР прописан в законе о государственной границе республики.

«С Украиной – по административной границе бывшей Донецкой области Украины (с учетом территориального моря) с Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областями Украины; с Луганской Народной Республикой – по административной границе бывших Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в документе.

Закон ЛНР о госгранице был принят в 2019 году, он закрепил притязания республики на всю территорию Луганской области Украины.

«Граница у нас будет по бывшую Луганскую область – не та, которая у нас сейчас в связи с военным положением, а именно граница, в которой выходили мы все на референдум», – подчеркнул тогда председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко (цитата по Луганскому информационному центру).