«Сколько крови должно пролиться?» Папа Римский обратился к Путину и Зеленскому

Папа Римский призвал Владимира Путина остановить боевые действия, а Владимира Зеленского — быть открытым к переговорам о мире. По мнению понтифика, диалог должен быть основан в том числе на уважении суверенитета и территориальной целостности каждой страны. Франциск также выразил сожаление «о ситуации последних дней, о шагах, противоречащих международному праву и увеличивающих риск ядерной эскалации».

Папа Римский Франциск призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского положить конец военным действиям, перейдя к мирному диалогу.

«Мои призывы направлены к президенту РФ, умоляю его остановить, в том числе из любви к собственному народу, эту спираль насилия и смерти», — заявил понтифик в речи, посвященной конфликту на Украине.

По его словам, «ход войны принял такой оборот, разрушительный и опасный, что вызывает большие опасения».

«Что будет дальше? Сколько крови должно еще пролиться <…>? Во имя Бога и во имя чувства человечности, живущего в каждом сердце, я вновь призываю к немедленному прекращению огня», — цитирует Франциска портал Vatican News.

Он попросил Зеленского быть открытым для предложений о переговорах. «Всех остальных представителей международного сообщества призываю сделать все, что в их силах, чтобы положить конец войне, не вступая в опасную эскалацию и поддерживая диалог», — заявил Франциск.

Понтифик добавил, что переговоры должны основываться «на уважении священной ценности человеческой жизни, а также суверенитета и территориальной целостности каждой страны, прав меньшинств и законных интересов».

Папа Римский выразил сожаление «о ситуации последних дней, о шагах, противоречащих международному праву и увеличивающих риск ядерной эскалации, ведущих к катастрофическим и выходящим из-под контроля последствиям».

«После семи месяцев призываю обратиться ко всем возможным дипломатическим инструментам, которые до сих пор не использовались, чтобы закончить эту огромную трагедию», — заключил он.

Франциск неоднократно пытался содействовать урегулированию конфликта на Украине, как до начала российской военной операции, так и после.

Посредничество в обмене пленными

В частности, ранее он рассказал, что разговаривал с послом РФ в Ватикане об обмене пленными между РФ и Украиной.

«Ко мне пришли украинские представители. <...> Мы говорили, обсуждали, и был военноначальник, который занимался обменом пленными. Они мне принесли список из 300 пленных. Они попросили сделать что-то, чтобы способствовать обмену. Я сразу позвонил российскому послу, чтобы спросить, можно ли что-то сделать для ускорения процесса», — рассказал Франциск.

Папа Римский также публично заявлял, что хотел бы побывать в Москве и Киеве для переговоров, однако пока такие поездки не планируются, уточнял он.

Рассуждая о допустимости поставок оружия Украине, Франциск назвал их морально допустимыми, поскольку речь идет об обороне страны.

«Аморально, если есть намерение спровоцировать еще большую войну, продавать оружие или избавляться от оружия, которое больше не нужно. Причины в таких случаях определяют моральность такого акта», — объяснил он.

По его мнению, принципы «справедливой войны» допускают пропорциональное применение оружия для «самообороны против страны-агрессора».

«Защищаться законно. Есть выражение «любовь к родине»: если не защищаешь что-то, значит ты это не любишь, а если защищаешь, значит любишь», — сказал понтифик.

«Война сама по себе — это чистый ужас, но мы сейчас дышим этим», — говорил глава католической церкви.

«Это мировая война»

Франциск также призывал не упрощать причины конфликта и не игнорировать его опасность для других стран.

«Идет война, считаю, что ошибочно думать, что это фильм о ковбоях, где есть хорошие и плохие. Ошибочно думать и то, что это война между Россией и Украиной и все. Нет. Это мировая война», — заявлял понтифик.

По его мнению, от боевых действий страдают оба народа, украинский и русский, «потому что в любой войне страдает народ».

«Я хочу понять, почему этой войны не избежали. Ведь война в некотором роде как брак. Чтобы понять, надо разбираться в динамике, которая привела к конфликту. Есть международные аспекты, которые способствовали провокации войны», — сказал папа Римский.

В то же время глава правительства Ватикана кардинал Пьетро Паролин указывал, что угрозы о применении ядерного оружия, звучащие на фоне конфликта на Украине, «показывают, насколько близко мир подошел к пропасти ядерной войны».