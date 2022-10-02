Военная операция на Украине. День 221-й

8:03

ТАСС сообщает:

Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье четыре раза обстреливали населенные пункты ДНР, всего было выпущено 15 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Артиллерией калибров 122, 152 и 155 мм обстреляны Горловка, Макеевка и Яковлевка.

Накануне от обстрелов со стороны ВСУ погибли семь и были ранены девять мирных жителей ДНР.