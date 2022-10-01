Небензя требует, чтобы в расследовании диверсий на «Северных потоках» участвовала Россия

Расследование повреждений на «Северных потоках» должно проводиться с участием России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя — без российского участия его нельзя будет считать объективным. Одновременно с этим посольство РФ в США обвинило помощника американского президента Джейка Салливана в попытках выгородить себя и НАТО. Салливан заявил, что ни одна из стран альянса не имеет отношения к авариям на газопроводах.

Неудобные вопросы

Власти США пытаются уйти от неудобных вопросов о том, кому выгодны взрывы на газопроводах «Северный поток». Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, передает ТАСС.

«С одной стороны, чиновник [помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан] подчеркнул необходимость всестороннего анализа инцидента в Балтийском море и отказался «спекулировать о виновных в очевидном акте саботажа». Буквально тут же, противореча самому себе и элементарной логике, безапелляционно исключил причастность Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в организации атак», — говорится в заявлении.

Салливан ранее заявил, что «ни одна страна НАТО» не причастна к авариям на «Северных потоках».

«Наша оценка состоит в том, что ни одна из стран НАТО к этому не причастна», — сказал он на брифинге в Белом доме.

Без России не расследовать

Взрывы на газопроводах «Северный поток» должны проводить совместно Россия, Германия, Дания и Швеция. Об этом заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя после заседания Совбеза по ситуации с трубопроводами.

«<…> РФ — владелец трубопровода, Россия наиболее заинтересованная сторона. Если кто-то думает, что можно провести расследование без участия в нем РФ, у нас есть причины сомневаться в объективности этого расследования», — сказал дипломат.

Небензя отметил, что для России нет смысла разрушать свой же проект, который был ей очень выгоден.

По его словам, Дания и Швеция должны участвовать в расследовании, поскольку диверсия произошла в их территориальных водах. Германия же является «главным выгодоприобретателем» от газопроводов.

Небензя также подчеркнул, что не считает нужным привлекать к расследованию ООН, поскольку Всемирная организация не имеет отношения к ситуации.

Российский постпред добавил, что инциденты на газопроводах выгодны США — «американские поставщики сжиженного газа должны праздновать кратное увеличение поставок СПГ на европейский континент».

При этом Небензя выразил мнение, что атаку на «Северные потоки» не могли провести «простые террористы» без вовлечения государства или «подконтрольных государству субъектов».

Перед этим в ходе заседания Совбеза ООН Небензя подчеркнул, что западные страны воспринимают диверсии на газопроводах как «месть за действия России на Украине», передает ТАСС.

Что случилось?

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил в Кремле, что виноваты в случившемся «англосаксы».

«Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — сказал он.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что у РФ нет информации, что диверсии на «Северных потоках» были организованы западными спецслужбами.

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших 26 сентября на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Первая утечка была замечена на СП-2 вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на первом СП. Датское энергетическое агентство сообщило, что в море попало большое количество газа.