Политика

Военная операция РФ на Украине. День 220-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 220-й день

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»
Россия применила вето в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США с осуждением референдумов. В результате обстрела у Запорожья автоколонны с мирными жителями, которые направлялись на подконтрольные России территории, погибли 30 человек, 88 ранены. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов на заседании СБ ООН заявил, что в трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на момент аварии находилось порядка 800 млн кубометров газа. В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:37

Два человека погибли за сутки в ДНР в результате обстрелов, еще четверо пострадали, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР — РИА «Новости».

08:34

Более 160 ошибочно мобилизованных выявили в Белгородской области, из них 145 человек уже вернули домой из учебного центра. Еще 17 человек находятся на оформлении, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в сети «ВКонтакте» — ТАСС.

08:29

Военный аэродром в Чернобаевке Херсонской области перейдет на баланс России и будет восстановлен, сообщил ТАСС заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

08:27

Власти западных стран опасаются немедленного вступления Украины в НАТО, поскольку не желают войны с Россией — ТАСС со ссылкой на Politico.

08:25

В России 1 октября начинается увольнение военнослужащих, призванных в рамках осенней призывной кампании прошлого года и отслуживших установленные сроки — ТАСС.

Ранее сообщалось, что уволенных в запас срочников мобилизуют в приоритетном порядке.

08:23

ерлускони заявил, что новое правительство Италии не должно менять позиции в отношении России — ТАСС.

08:21

В Думу внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов — ТАСС.

Предлагается освободить от частичной мобилизации граждан, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, либо воспитывающих без матери одного ребенка и более в возрасте до 18 лет.

08:20

Сергей Куприянов на заседании СБ ООН заявил, что в трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на момент аварии находилось порядка 800 млн кубометров газа — ТАСС.

08:18

Украинские войска почти за два часа обстреляли три района Донецка, а также Ясиноватую и Макеевку, выпустив в сумме 17 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра — РИА «Новости».

08:16

Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине — ТАСС.

08:14

Бербок объяснила, почему Германия не поддерживает заявку Украины на выступление в НАТО.

08:12

Инцидент с «Северными потоками» выгоден США, заявил Небензя на заседании СБ ООН.

08:10

Число погибших в результате обстрела у Запорожья автоколонны с мирными жителями, направлявшейся на подконтрольные России территории, возросло до 30, ранены 88 человек, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.

08:08

Россия применила вето в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США с осуждением референдумов — РИА «Новости».

08:05

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, рассуждая о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», пытается уйти от неудобных вопросов о том, кому выгоден разрыв связей России и европейских столиц в сфере энергетики. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении российского посольства в Вашингтоне — ТАСС.

08:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом специальной военной операции России на Украине.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Как сберечь зрение в XXI веке
Офтальмолог Пронкин рассказал, от чего чаще всего портится зрение
Александр Петров в роли Есенина, драма Ноэ и «Ла-Ла Ленд» по-русски: 12 кинопремьер октября
Что смотреть в кино в октябре 2022 года
Почему жители Владивостока скупают смартфоны из Японии
Ослабление йены позволило россиянам покупать дешевые японские iPhone 13 и PlayStation 5
Арестович предсказал вступление Украины в НАТО в июле 2023 года
В Приморском крае катамаран с 174 пассажирами сел на мель
В Госдуме указали на изменение статуса Азовского моря
Глава парламента Крыма предложил новым регионам перенять крымский опыт интеграции
Новости и материалы
Массовая драка мигрантов произошла на стройке в Москва-сити
Die Welt: ЕС будет зависим от США при отсутствии поставок газа из России
В Белгородской области вернули домой 145 мобилизованных по ошибке граждан
В Латвии рассказали, могут ли Калниньша посадить в тюрьму за переход в «Амур»
В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В ДНР сообщили, что мирный житель погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на качество спермы и «мужские» гормоны
КХЛ установила антирекорд посещаемости
Handelsblatt: Германия и Франция поддержали создание единой платформы по закупке газа
Ошибка при разработке ПО может обернуться для программиста уголовным сроком
В Госдуме предрекли губительные последствия для НАТО в случае вступления Украины
Мадридский «Реал» пожертвовал более €1 млн на нужды украинцев
В Приморском крае эвакуировали всех пассажиров севшего на мель катамарана
Аналитик Ващелюк заявила, что банки будут включать в договоры таблицы с параметрами вкладов
Detaly: Британия начала терять статус экономической державы из-за руководства Лиз Трасс
Посольство России назвало возмутительной реакцию Британии на референдумы
Власти Таиланда сняли все коронавирусные ограничения и отменили режим ЧП
Поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» упали на 25% после отзыва лицензии
Все новости
«Мы отправим водолазов». Россия и США ищут виновника ЧП на «Северных потоках»
Патрушев заявил, что у России нет данных о вине Запада в аварии на «Северных потоках»
«Выбор сделан, Россия его не предаст». О чем говорил Владимир Путин 30 сентября
В Кремле подписали договоры о принятии новых территорий в состав РФ
Тест: был ли отцом этот литературный герой
Вспомните, у кого из персонажей русской литературы были дети, а у кого – нет
Украина требует вступления в НАТО в «ускоренном порядке». В Белом доме предлагают подождать
Белый дом: вступление Украины в НАТО стоит обсудить «в другое время»
Как работают в небе Украины «Верба» и «Игла»
Треть сбитой украинской боевой авиации уничтожена ПЗРК «Верба» и «Игла»
«Наличие визы не гарантирует въезд в ЕС». Еврокомиссия обновила рекомендации по выдаче виз россиянам
ЕК предложила не принимать заявления на визы от россиян, находящихся не в России
Как выглядит российский кроссовер Aurus Komendant. Он стоит почти $600 тыс.
«Интервью с вампиром», «Клуб полуночников», «Шантарам» и еще 10 сериалов октября
Какие сериалы смотреть в октябре 2022 года: выбор «Газеты.Ru»
«Я женщина! Я мать!» Что говорит о Джордже Мелони ее гардероб
Стилисты объяснили, что означает стиль одежды будущего премьера Италии Джорджи Мелони
«Токсичные валюты». Почему рубль резко окреп к евро и доллару
Курс евро упал до уровня 2014 года, курс доллара ниже 54 рублей
Путин присоединил к России новые территории. Как реагируют в мире
Путин подписал договоры о присоединении Запорожья, Херсонщины, ЛНР и ДНР к России. Онлайн
«Если европейцы искренне хотят». Лукашенко рассказал, как остановить конфликт на Украине
Лукашенко заявил, что европейцы могут остановить конфликт на Украине за несколько дней
«Били по комнате, где он жил». Погиб замглавы администрации Херсонской области
Первый замглавы администрации Херсонской области погиб при ракетном ударе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть