Военная операция РФ на Украине. День 220-й

Россия применила вето в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США с осуждением референдумов. В результате обстрела у Запорожья автоколонны с мирными жителями, которые направлялись на подконтрольные России территории, погибли 30 человек, 88 ранены. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов на заседании СБ ООН заявил, что в трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на момент аварии находилось порядка 800 млн кубометров газа. В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.