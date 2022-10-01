Военная операция РФ на Украине. День 220-й

Два человека погибли за сутки в ДНР в результате обстрелов, еще четверо пострадали, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР — РИА «Новости».
Более 160 ошибочно мобилизованных выявили в Белгородской области, из них 145 человек уже вернули домой из учебного центра. Еще 17 человек находятся на оформлении, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в сети «ВКонтакте» — ТАСС.
Военный аэродром в Чернобаевке Херсонской области перейдет на баланс России и будет восстановлен, сообщил ТАСС заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.
Власти западных стран опасаются немедленного вступления Украины в НАТО, поскольку не желают войны с Россией — ТАСС со ссылкой на Politico.
В России 1 октября начинается увольнение военнослужащих, призванных в рамках осенней призывной кампании прошлого года и отслуживших установленные сроки — ТАСС.
Ранее сообщалось, что уволенных в запас срочников мобилизуют в приоритетном порядке.
ерлускони заявил, что новое правительство Италии не должно менять позиции в отношении России — ТАСС.
В Думу внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов — ТАСС.
Предлагается освободить от частичной мобилизации граждан, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, либо воспитывающих без матери одного ребенка и более в возрасте до 18 лет.
Сергей Куприянов на заседании СБ ООН заявил, что в трех поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» на момент аварии находилось порядка 800 млн кубометров газа — ТАСС.
Украинские войска почти за два часа обстреляли три района Донецка, а также Ясиноватую и Макеевку, выпустив в сумме 17 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра — РИА «Новости».
Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине — ТАСС.
Число погибших в результате обстрела у Запорожья автоколонны с мирными жителями, направлявшейся на подконтрольные России территории, возросло до 30, ранены 88 человек, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.
Россия применила вето в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США с осуждением референдумов — РИА «Новости».
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, рассуждая о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», пытается уйти от неудобных вопросов о том, кому выгоден разрыв связей России и европейских столиц в сфере энергетики. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении российского посольства в Вашингтоне — ТАСС.