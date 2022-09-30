«Били по комнате, где он жил». Погиб замглавы администрации Херсонской области

Первый заместитель главы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб в результате ночного обстрела центра Херсона украинскими военнослужащими. О его смерти сообщил первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич.
«Сегодня ночью в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. Боевой офицер. Кавалер трех (!) орденов Мужества», — написал Малькевич в Telegram.
«И еще. Повторю. Били конкретно по комнате, где он был и жил. Абсолютное повторение теракта украинских властей против Алексея Журавко», — добавил он.
Информацию о смерти Катериничева подтвердили в администрации региона.
МЧС России выразило соболезнования родным и близким замглавы администрации. «Катериничев был ответственным и грамотным руководителем, доблестным офицером, чутким и внимательным человеком, надежным товарищем, отметили в российском МЧС. В Херсонской области Катериничев работал на защите мирных жителей, отстаивая государственные интересы России», — отметили в ведомстве.
Чиновник проработал на новой должности всего полтора месяца, на этот пост он был назначен в августе. До этого он был первым замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».
Катериничев родился в Рыбинске Ярославской области. После школы поступил Пограничную академию ФСБ, затем в течение 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ.
По информации депутата Госдумы Яны Лантратовой, он участвовал в операции по спасению заложников из школы в Беслане в 2004 году, а также «был рядом» с погибшим министром МЧС Евгением Зиничевым.
У Катериничева остались жена и дети.
Накануне в небе над Херсоном прогремели не менее пяти взрывов. 26 сентября в городе тоже произошли четыре мощных взрыва.
Гибель Журавко
Бывший депутат Рады Алексей Журавко погиб в результате удара из РСЗО HIMARS по гостинице в Херсоне. Как сообщали в экстренных службах, там жили обычные гражданские, «без оружия, никакой техники». Помимо Журавко, погиб еще один постоялец. Власти Херсонской области назвали произошедшее терактом.
Журавко с 2006 по 2012 год был депутатом Рады от «Партии регионов». После переворота 2014 года находился в оппозиции к украинской власти, а в январе 2015 года уехал в Россию.
В декабре 2020 года СБУ заявила, что подозревает Журавко в создании террористической организации и попытках свержения конституционного строя. После начала спецоперации РФ экс-депутат вернулся в Херсон.
Журавко был инвалидом от рождения — у него не было правой ноги и левой руки, а левая нога сильно укорочена.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил его медалью «За отвагу» посмертно.