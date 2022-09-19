«Пора стереть границу». Общественные палаты ДНР и ЛНР попросили власти о референдуме

Общественные палаты ДНР и ЛНР с разницей в один час обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, призвав немедленно провести референдумы о вхождении в состав России на правах субъектов. Члены ОП ЛНР считают, что «волевое решение» будет «своевременным как никогда», а присоединение к РФ откроет для Луганска новые возможности для возвращения к полноценной мирной жизни. В Донецке призвали стереть границу между государствами, «как она стерта в сердцах».

Общественная палата Донецкой Народной Республики (ДНР) призвала главу республики Дениса Пушилина незамедлительно провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Обращение было также направлено в местный парламент.

«Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах», — передает «Донецкое агентство новостей». Общественники заявляют, что обращение идет не только от них, но от всех граждан республики.

«Все они в один голос говорят об одном: настало время решительных действий. Все мы давно чувствуем и знаем, что Донбасс — это Россия, мы воюем за это долгих восемь лет, мы ежедневно терпим за это удары по нашим домам, улицам, больницам, школам и детским садам», — добавили в ОП ДНР.

«Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница Российской Федерации! Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины — России. Народ Донбасса это заслужил!» — резюмируется обращение к Денису Пушилину.

Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман уточнил, что обращение отправят Пушилину незамедлительно, сообщает РИА «Новости».

За час до этого референдум о признании Луганской народной республики (ЛНР) субъектом России призвали провести члены Общественной палаты ЛНР. Соответствующее обращение общественники направили главе ЛНР Леониду Пасечнику и народному совету – парламенту республики, передает «Луганский информационный центр».

«Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума на территории Луганской народной республики. <...> Вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики», — заявила зампред Общественной палаты Лина Вокалова.

Она добавила, что вхождение в состав России откроет для республики новые возможности для возрождения и восстановления мощи ЛНР, а также – для возвращения края к «полноценной мирной жизни».

Причиной призыва немедленно провести референдум в ОП ЛНР назвали «события последних дней, когда <…> киевские националисты перешли все красные линии».

Глава Общественной палаты Алексей Карякин заявил телеканалу «Россия 24», что референдум нельзя провести без подготовки.

«Вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня, и сегодня нужно просчитать абсолютно все необходимые работы для организации этого референдума на территориях, от этого будем отталкиваться. К сожалению, мы только сегодня обратились и говорить о дате... еще рано», — заявил он.

7 сентября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что референдум о вхождении в состав России может быть проведен после завершения специальной военной операции. По его словам, момент проведения плебисцита приближается с каждым «отвоеванным» метром.

8 сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что контролируемые российскими военными территории можно было бы присоединить без референдумов.

«В нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал», — сказал чиновник.

15 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские войска пытаются наступать по всему фронту, ситуацию он охарактеризовал как «напряженную». Однако на территорию Луганской народной республики ВСУ зайти не смогли.