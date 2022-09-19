Смеющийся Джо: президент США повеселился на похоронах Елизаветы II

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл во время похорон королевы Елизаветы II в Лондоне, 19 сентября 2022 года

Хорошее настроение президента США Джо Байдена на похоронах британской королевы Елизаветы II привлекло внимание мировых СМИ. На видео попал разговор американского лидера с одним из находившихся на церемонии военных, во время которого глава Белого дома засмеялся. На похороны Байден приехал на бронированном лимузине «Зверюга», застряв по пути в пробке.

Мировые СМИ обратили внимание на необычное поведение президента США Джо Байдена на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. Как сообщает агентство Reuters, на видео попали улыбка и смех американского президента.

Байден смеялся, обсуждая что-то с одним из офицеров в парадной форме во время траурной церемонии в Вестминстерском аббатстве.

Политик прибыл туда с женой Джилл Байден, первая леди Соединенных Штатов также оказалась на видео. В это время в соборе проходила поминальная служба по усопшей королеве.

При этом Байден – в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона и новозеландской премьер-министра Джасинды Ардерн – поехал на похороны не на автобусе, а на бронированном лимузине со своим кортежем. Однако тут же застрял в пробке.

«Бронированный лимузин президента Джо Байдена, известный как «Зверь» (англ. «The Beast»), застрял в пути у кофейни Pret-a-Manger в центре Лондона», — сообщила газета Daily Mail.

Накануне Джо Байден посетил церемонию публичного прощания с Елизаветой II. Мероприятие проходило в Вестминстерском дворце в Лондоне. Политика сопровождала его супруга, а также посол США в Британии Джейн Хартли.

Простившись с телом королевы, Байдены направились в особняк Ланкастер-хаус, оставив записи в книге соболезнований. Президент США заранее заготовил послание, переписав в книгу свою записку.

После прощания тело покойной Елизаветы II вынесли из дворца, пушечный лафет с гробом монарха катили 142 военных моряка Королевского Военно-морского флота.

«Это потеря, которая оставляет огромную дыру, иногда кажется, что это никогда не удастся преодолеть, но, как я сказал королю [Карлу III], она будет с ним на каждом шагу, каждую минуту и каждый момент», — заявил журналистам Байден.

Оттуда президент США вместе с первой леди отправились на аудиенцию к королю Карлу III в Букингемский дворец.

Критика справа

Журнал The American Conservative утверждал ранее, что из-за преклонного возраста и проблем с ментальным здоровьем Джо Байден вряд ли сможет переизбраться на второй срок.

«Александр Гамильтон в «Записках Федералиста» писал об «энергии в исполнительной власти» как о неотъемлемом атрибуте хорошего правительства. Обладает ли Байден с его шаркающей походкой, регулярными ляпами, физическим и когнитивным упадком тем, о чем писал Гамильтон?» — говорится в материале.

«Возраст играет свою роль. Клинтону было 50 лет, когда он переизбирался в 1996 году. Обаме был 51 год, когда он переизбирался в 2012 году. И оба были на пике своей политической силы. Байдену в день выборов 2024 года будет без двух недель 82 года», — добавил автор статьи.

Противники Байдена, в числе которых и экс-президент Дональд Трамп, дали ему прозвище «сонный Джо» (англ. Sleepy Joe). Внимание СМИ, в том числе и российских, регулярно привлекают ляпы, которые допускает Байден в своих речах, а также его неуклюжие движения – например, он упал с велосипеда.

Мнение Путина

Президент РФ Владимир Путин после встречи в середине июня 2021 года в Женеве высоко оценил когнитивные способности своего американского визави.

«Я хочу сказать, что образ Байдена, который рисует и российская, и даже американская пресса, не имеет ничего общего с действительностью.<…> Он все-таки выглядит бодрым, разговаривали с ним с глазу на глаз два часа, может быть, чуть больше. Он полностью в материале, время от времени заглядывал в свои записи, мы все так делаем. <…>

Байден — профессионал, и нужно внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас. Это было совершенно для меня очевидно», — заявил Путин после российско-американского саммита.

Российский президент также выразил мнение, что причиной ошибок, которые совершает время от времени Байден, не является его возраст.

«То, что он там путает иногда, у него пресс-секретарь молодая, образованная, она сама все время путает что-то. Это ведь не от того, что у нее образование не позволяет и память плохая, просто знаете, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, они не очень-то фиксируют на этом свое внимание. Повторю еще раз, он собран, понимает, чего он хочет добиться, и делает это очень искусно, это сразу чувствуется», — подытожил Путин.