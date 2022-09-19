Политика

Военная операция РФ на Украине. День 208-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 208-й день

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РИА «Новости»
Президент Турции Эрдоган пообещал и далее прикладывать усилия для того, чтобы кризис на Украине разрешился переговорами. Генсек ООН Антониу Гутерриш и глава евродипломатии Жозеп Боррель обсудили «региональное и глобальное влияние» ситуации вокруг Украины. Байден заявил, что США намерены помогать Украине столько, сколько это потребуется Киеву. В ЛНР и Херсонской области продолжаются обстрелы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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09:16

Гутерриш заявил РИА Новости, что считает визовые ограничения для россиян в Европе «не очень хорошей идеей».

09:10

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, уничтожающих технику и живую силу ВСУ в ходе спецоперации:

09:06

09:03

«Запад годами вел себя на Украине нагло, Россия была вынуждена реагировать, чтобы спасти людей в Донбассе», — заявил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, которого цитирует ТАСС.

08:55

Украина продвигает принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, которая должна лечь в основу международного механизма получения компенсаций от России, в том числе за счет конфискации зарубежных российских активов, пишет газета The Guardian.

08:52

«Запад не хочет нести ответственность за поражение на Украине, поэтому заявляет, что теперь переговорный процесс зависит от президента страны Владимира Зеленского», — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит ТАСС.

08:45

ВСУ за утро пять раз обстреляли территорию ДНР из артиллерии натовского калибра, сообщили в республике — ТАСС.

08:25

08:23

В августе россияне чаще всего упоминали события, связанные со специальной военной операцией, среди главных новостей месяца — доля таких ответов с июля практически не изменилась: если в марте она запомнилась 75% респондентов, в апреле — 63%, в мае — 42%, в июле — 32%, в августе ее отметили 34% от всех опрошенных, зафиксировали социологические службы.

Кроме того, в августе респонденты упоминали природные катаклизмы (7%), убийство Дарьи Дугиной (7%) и различные государственные праздники (5%).

08:20

08:19

За сутки в ДНР погибли шесть человек, 21 ранен — ТАСС.

08:18

08:17

08:16

08:15

08:14

08:13

08:12

08:11

08:10

08:09

08:08

Турция продолжит прилагать усилия для урегулирования кризиса на Украине путем дипломатии и переговоров, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган — ТАСС.

08:07

08:06

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты намерены оказывать помощь Украине столько, сколько это потребуется Киеву — ТАСС.

08:05

08:04

Очередная группа украинских военных при попытке провести разведку боем была уничтожена в районе населенного пункта Орехово Запорожской области, утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.

08:03

ВСУ выпустили три снаряда из реактивной системы залпового огня HIMARS по Стаханову в ЛНР — ТАСС.

08:02

ВСУ вновь обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, сообщили в администрации города — ТАСС.

08:01

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию на Украине — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 208-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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