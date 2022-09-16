«Посмотрим, чем закончится контрнаступление Киева». Главные заявления Путина на ШОС

В ходе встречи «на полях» ШОС между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нерендрой Моди российский лидер заявил о желании «как можно быстрее» закончить конфликт с Украиной. В Киеве, по его словам, отказались от переговорного процесса. Отдельно он сообщил, что Россия отвечает на попытки терактов в зоне СВО «сдержанно», это подтверждают недавние «чувствительные» удары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Путин на встрече с Моди в рамках саммита ШОС в Самарканде заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой. Россия, по его словам, делает все, чтобы конфликт «как можно быстрее» завершился миром. Он также заявил, что в Киеве настаивают на решении конфликта военным путем. После разговора с Моди Путин отметил, что позиция Украины меняется каждый день, а президент Владимир Зеленский вовсе отказался от переговоров.

«Я знаю Вашу позицию по конфликту в Украине, Ваши озабоченности, которые Вы постоянно высказываете. Мы сделаем всё для того, чтобы это всё прекратилось как можно быстрее», — сказал Путин.

Он отметил, что в Киеве отказались от мирного урегулирования и настаивают на достижении собственных целей военным путем, «как они говорят «на поле боя».

Путин заверил Моди, что будет держать индийских партнеров в курсе развития ситуации на Украине.

«В контексте продолжающегося конфликта на Украине премьер-министр Моди повторил свой призыв к скорейшему прекращению боевых действий и необходимости диалога и дипломатии», - говорится в заявлении МИД Индии.

Также в ходе встречи Путин отметил, что Россия и Индия активно взаимодействуют на международных площадках, обсуждая все ситуации, которые складываются в мире, в том числе неблагополучные.

«Российско-индийские отношения развиваются, носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства и продолжают активно развиваться. <…> Последовательно реализуются масштабные совместные проекты в нефтегазовом секторе, в атомной энергетике», — отметил Путин.

Отдельно о спецоперации

После встречи Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине «антироссийский анклав для развала России». По его словам, ВС РФ начали спецоперацию именно чтобы предотвратить разрушение государства. Задача СВО, по словам Путина, остается неизменной, и она реализуется. Он также отметил, что Россия не прибегает к мощи всей армии, а использует только военнослужащих по контракту.

Также он прокомментировал начало контрнаступление ВСУ.

«Киевские власти объявили о том, что они начали активную контрнаступательную операцию. Посмотрим, чем она у них закончится», — отметил он.

Также Путин заявил, что в ходе СВО Россия наблюдает попытки проведения терактов. Москва, по его словам, сдержанно отвечает на них, однако — до поры до времени.

«Вооруженные силы России нанесли пару чувствительных ударов. Будем считать это предупреждающим ударом», — сказал он.

Кроме того, по его словам, позиция Киева по разрешению конфликта меняется буквально каждый день.

«Зеленский же объявил, что не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну, не готов — не надо», — заключил он.

Украинская проблематика на полях ШОС

В ходе саммита Путин обсуждал ситуацию на Украине с главной КНР Си Цзиньпином. Также Путин обсудил вывоз продовольствия с Украины с заместителем генсека ООН Розмари Дикарло. По словам пресс-секретаря Кремля Пескова, тема Украины обсуждается и в кулуарах саммита.

16 сентября на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом Путин выразил надежду, что «зерновая сделка» будет реализовываться в интересах беднейших стран.

«Прежде всего хотел бы ещё раз Вас поблагодарить за тот вклад, который Вы вносите и внесли в реализацию продовольственной программы – украинского зерна. Будем надеяться, действительно, что его значительная часть – пока этого не удаётся достичь – всё-таки пойдёт по продовольственной программе ООН для беднейших стран», — отметил Путин.

Также на встрече Путин заявил, что Россия готова наращивать поставки в Турцию по всем направлениям. Он отметил, что 25% поставок российского газа будет оплачиваться в рублях. Также президент России назвал Турцию надежным поставщиком российского газа в Европу.

Ранее Bloomberg сообщил, что Эрдоган на встрече с Путиным запросит 25%-ю скидку на газ и частичную оплаты в турецких лирах.

«Во время встречи с Путиным в пятницу Эрдоган будет добиваться 25%-й скидки на природный газ и соглашения, согласно которому Турция может оплачивать часть своих счетов в лирах», — сказано в материале агентства.

На встрече с Си Цзиньпином Путин отметил позицию Китая по конфликту на Украине и подчеркнул приверженность принципу «одного Китая».

«Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счёт. <…> Со своей стороны твёрдо, на деле, придерживаемся принципа «одного Китая». Осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе», — отметил российский президент.

Также Песков сообщил, что Путин 15 сентября подробно разъяснил заместителю генерального секретаря ООН Дикарло несправедливость распределения зерна в рамках продуктовой сделки. По его словам, Путин снова указал на то, что «лишь мизерная часть того, что вывозится из портов, попала действительно в бедные страны».

«Это была достаточно подробная беседа отдельная», - подчеркнул Песков. Дикарло в свою очередь ответила, что ООН занимается этой проблемой.

«Поле боя»

В ночь на 16 сентября ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки погиб человек, несколько человек ранены. По словам Гладкова, по городу было выпущено порядка 20 снарядов.

«Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате происшествия загорелось восемь частных домов и три автомобиля, пропал свет. Позднее электроснабжение восстановили.

Днем 16 сентября ВСУ обстреляли центр Херсона, сообщил корреспондент РИА «Новости». Рядом со зданием администрации города упали не менее пяти ракет американской РСЗО HIMARS.

«Целились непосредственно по собранию муниципальных органов освобожденной территории Херсонской области, также целью ракет был непосредственно исполняющий обязанности главы администрации региона Сергей Елисеев. Но все живы», - сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Также днем 16 сентября в результате взрыва в центре Луганска погиб генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело.

«Сегодня в результате террористического акта погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. <…> Киевский режим перешел все возможные рамки дозволенного», — сказал глава республики Леонид Пасечник.

По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, Генпрокуратура ЛНР в последнее время вела расследования ряда дел, связанных со шпионажем, диверсионной работой. В частности, напротив здания ГП располагается суд, где в эти дни рассматривается дело о шпионаже одного из деятелей, который работал на ОБСЕ. Он отметил, что пока нельзя сказать, связаны ли взрывы с расследованием данных уголовных дел.