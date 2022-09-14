«Не писал я никакого письма!». Зюганов опроверг слухи о просьбе не назначать Кадырова главой МО

Пресс-служба КПРФ опровергла появившуюся в СМИ информацию, что лидер партии Геннадий Зюганов написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова министром обороны РФ. Коммунисты обратятся в следственный комитет для привлечения «провокаторов к ответственности». Ранее на фоне заявления Кадырова о желании взять «бессрочный отпуск» в СМИ распространилась информация о якобы возможном назначении главы Чечни на пост министра обороны России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

КПРФ назвала «подложным текстом» и провокацией информацию о том, что лидер партии Геннадий Зюганов написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова министром обороны. Текст письма 13 сентября опубликовала газета «Новые известия». КПРФ заявила, что обратится в Следственный комитет для привлечения «провокаторов к ответственности». За день до публикации Зюганов также отрицал, что писал Путину о возможном назначении Кадырова.

«Провокация с участием «Новых Известий» должна получить строгую правовую оценку. В газете «Новые Известия» размещен абсолютно провокационный материал. Публикация содержит подложный текст, выдаваемый за обращение Председателя ЦК КПРФ Зюганова на имя Президента РФ Путина и направленный против Главы Чечни Кадырова», — говорится в заявлении пресс-службы ЦК КПРФ.

Партия опровергла информацию, содержащуюся в публикации «Новых Известий» от 13 сентября. Также КПРФ представила доказательства, подтверждающие «подложный характер» публикации.

«1. Для изготовления данного текста якобы за авторством Зюганова использован фальшивый бланк ЦК КПРФ; 2. Свою переписку с органами госвласти по такого рода вопросам лидер КПРФ ведет в качестве руководителя партийной фракции в Госдуме, в связи с чем письма на имя должностных лиц направляются на соответствующем бланке; 3. В материале представлено изображение сфальсифицированной подписи Зюганова», — говорится на сайте КПРФ.

Также там отметили, что адрес электронной почты, с которого редакция газеты получила «обращение» Председателя ЦК, не имеет никакого отношения ни к пресс-службе ЦК, ни к иным подразделениям партии.

В ЦК партии осудили «нечистоплотные действия провокаторов» и заявили, что «подобные шаги прямо нацелены на создание политических конфликтов с межнациональным оттенком». В партии намерены обратиться в Следственный комитет для расследования действий фальсификаторов и их привлечения к ответственности.

«Не писал я никакого письма»

13 сентября после публикации «Новых известий» ситуацию прокомментировал сам Зюганов. Он также отверг факт письма и заявил, что наоборот поддерживал ряд заявлений Кадырова.

«Открываю сегодня грязные источники: Зюганов написал письмо Путину относительно назначения Кадырова. Кстати, не писал я никакого письма! Никто не рассматривал эту проблему! Кадыров занял принципиальную патриотическую позицию. Храбрый человек, достойный, защитник безопасности нашей страны. Я поддержал его некоторые оценки, и, видимо, «пятой колонне» это понравилось, вот и опубликовали. Придется с вами встречаться в суде и разбираться кто организовал эту грязную лажу», — сказал Зюганов.

«Казалось, что мы поняли друг друга»

В редакции «Новых Известий» РБК сообщили, что действительно опубликовали подложный документ. Там заявили, что оперативно удалили публикацию с сайта.

«К сожалению, мы действительно стали жертвами провокации, получив письмо от будто бы КПРФ и Зюганова на их бланке, и не позвонили им для проверки. Вчера, как только представитель КПРФ позвонил главному редактору, заметка была удалена с сайта», — сообщила редакция, подчеркнув, что отвергает обвинения «в сознательном участии в провокации».

По словам главного редактора «Новых известий» Сергея Таранова, разговор с представителем партии состоялся «в совершенно благостной тональности» и речи о возможных последствиях не шло.

«Убрал заметку прямо во время разговора. Казалось, что мы поняли друг друга, и речи о том, что КПРФ готовит какие-то страшные правовые последствия для «Новых Известий», не шло. И уж тем более о сознательной провокации с нашей стороны», — рассказал Таранов РБК.

«Я заметил, что засиделся»

Ранее в Сети появились слухи, что Кадырова в связи с его заявлением о возможном уходе с поста главы Чечни могут назначить министром обороны России. Он написал в Telegram, что «заметил, что засиделся» на должности.

«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете. <…> Я думаю, что мое время тоже пришло, пока меня не выгнали», — написал он.

Однако спустя несколько дней он заявил, что не планирует покидать свой пост. Наоборот, он хочет побить рекорд пребывания у власти, который, согласно его данным, составляет 27 лет.

«На самом деле просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие - моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и Президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск», — написал он в Telegram.