Армения просит помощи России и ОДКБ. Что происходит на границе Армении и Азербайджана

В Минобороны Армении сообщили, что в ночь на вторник Вооруженные силы Азербайджана обстреляли из крупнокалиберного оружия армянские позиции и гражданские объекты в приграничной зоне. Мирных жителей эвакуируют из зоны боев, есть погибшие и раненые. Армения обратилась за помощью к России, ОДКБ и СБ ООН. В Минобороны Азербайджана назвали новости о вторжении «абсурдом». Что происходит на армяно-азербайджанской границе – в материале «Газеты.Ru».

«Интенсивный обстрел»

На сайте Минобороны Армении в ночь на вторник появилось сообщение, что 13 сентября в 00:05 (23:05 мск) подразделения ВС Азербайджана «начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гориса, Сотка и Джермука». Позже в оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Армении «дают соразмерный ответ».

«Азербайджан интенсивно использует различное артиллерийское и огнестрельное оружие крупного калибра и БПЛА (беспилотники – «Газета.Ru») против не только военной, но и гражданской инфраструктуры. У армянской стороны есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что «ответственность за крупномасштабную провокацию полностью несет военно-политическое руководство Азербайджана». В Минобороны также уточнили, что под огнем оказались позиции, расположенные в районах населенных пунктов Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара.

«Заявления Министерства обороны Азербайджана о том, что обстрел начала армянская сторона, являются абсолютной ложью. Более того, военно-политическое руководство подготовило информационную почву для этой провокации, о чем свидетельствует ежедневная дезинформация о якобы армянских обстрелах», — отметили в Армении.

Кроме того, в Министерстве обороны призвали «воздержаться от публикации видео с кадрами боевых действий».

«По состоянию на 04:00 (03:00 мск – «Газета.Ru») ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться крайне напряженной. Перестрелка <…> продолжается с неослабевающей интенсивностью. Противник продолжает интенсивные обстрелы из артиллерии, минометов, БПЛА и крупнокалиберных орудий», — сообщили позже в оборонном ведомстве.

Армянская сторона также уточнила, что в некоторых районах «азербайджанские подразделения предприняли действия по позиционному продвижению».

Армянское онлайн-издание yerkir.am сообщило, что жителей сел близ города Капан на юге Армении эвакуируют.

Согласно информации РИА «Новости», азербайджанские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 8.00 мск.

Обращение к РФ, ОДКБ и ООН

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи новым обострением на армяно-азербайджанской границе созвонился с президентом России Владимиром Путиным.

«Премьер-министр представил подробности о начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действиях вооруженных сил Азербайджана в отношении суверенной территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия. Никол Пашинян назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества», — сообщается на сайте премьера.

Кроме того, Пашинян созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Французский лидер «назвал недопустимой дальнейшую эскалацию напряженности и подчеркнул необходимость разрядки обстановки».

В свою очередь Энтони Блинкен также «выразил глубокую озабоченность американской стороны в связи со сложившейся ситуацией и назвал недопустимым дальнейшую эскалацию ситуации». Кроме того, он заявил, что Соединенные Штаты готовы «приложить усилия для стабилизации ситуации».

«Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности <…> В связи с агрессией против суверенной территории Республики Армения принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте премьера Армении.

«Абсурдное» вторжение

В Азербайджане отвергли все обвинения армянской стороны. На сайте Министерства обороны Азербайджана было опубликовано заявления, в котором новости «о вторжении» названы «абсурдными».

«Единственным агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Присутствие личного состава и техники вооруженных сил Армении в Карабахской экономической зоне Азербайджана все еще продолжается. В ответ на широкомасштабную провокацию Армении Азербайджанская Армия осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

По мнению властей Азербайджана, наоборот, Армения в течение последнего месяца обстреливала позиции страны «на Кяльбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях».

«Всю ответственность несет именно военно-политическое руководство Армении», — заключили в Минобороны Азербайджана.

Накануне утром в ведомстве заявили, что Армения в очередной раз обстреляла их позиции.

«Вечером 11 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Джиль Чямбярякского района и Ханазах Горисского района, на азербайджано-армянской государственной границе, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Новоивановка Гедабекского района и Хюсюлю Лачинского района», — говорится в сообщении.