«Мы перепроверили». В ЕС открестились от слов про «фашистскую Россию»

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель накануне заявил, что Россия является «фашистским государством и фашистским режимом». Эту фразу произнес переводчик, работавший на межпарламентской конференции Европарламента в Праге (Боррель говорил на испанском). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Боррель «обнулил себя как дипломат», а пресс-секретарь самого Борреля позже объяснил слова ошибкой перевода. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь главы внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Жозеп Боррель не называл Россию «фашистским государством и фашистским режимом»: это была ошибка переводчика.

«Мы перепроверили это. Верховный представитель не говорил слов, как они прозвучали в переводе», — сообщил Стано в ответ на запрос ТАСС.

По словам пресс-секретаря, Боррель прокомментировал слова, сказанные другим участником дебатов, при этом он дословно повторил часть слов собеседника.

«Чтобы внести ясность, верховный представитель не называл так Россию, он лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента, который употребил это выражение», — уточнил Стано.

Пресс-секретарь точно процитировал слова Борреля: «Как сказал один из депутатов, который утверждал, что цель [ЕС] состоит в том, чтобы победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спросили об этом, но это не моя задача. Моя задача более скромна — сообща помочь Украине, а также продолжать обсуждение с нашими международными партнерами и эффективно применять санкции в том виде, как они были приняты».

С чего все началось

Вызвавшая скандал фраза прозвучала в рамках комментария выступления Борреля на межпарламентской конференции Европарламента в Праге. Евродипломат разъяснял депутатам планы ЕС по введению визовых ограничений в отношении россиян и старался обосновать эффективность санкций. В своей речи он также подчеркивал важность для ЕС укрепления сотрудничества с НАТО.

В целях экономии времени спустя пару часов Боррель перешел с английского языка на родной испанский. После трансляция переключилась на официального переводчика, а микрофон Борреля был отключен.

Фраза, которую произнес переводчик и которую в итоге растиражировали все СМИ, звучит следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача…».

Реакция Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Боррель, назвав Россию «фашистским государством», полностью себя обнулил как дипломат.

«Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», — отметил Песков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление Борреля уже после того, как его пресс-секретарь заявил, что Боррель не называл РФ «фашистским государством». В своем Telegram-канале она отметила, что директору внешнеполитической службы ЕС стоит употребить подобное определение в отношении США на фоне последних заявлений Белого дома о Республиканской партии: «Надо так назвать США, ведь пресс-секретарь Байдена [Карин Жан-Пьер] заявила, что «американские республиканцы — фашисты». Вперед, Жозеп!».

«Где угодно»

Несколько лет назад жертвой ошибки перевода стал секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Переводчик с английского на польский переврал слова генсека, тем самым спровоцировав международный скандал.

В интервью каналу TVP Info Столтенберг заявил, что на министерской встрече будет принято решение относительно Сил быстрого реагирования, но «даже перед тем, как они будут созданы, у НАТО есть мощная армия, и мы готовы в любой момент развернуть силы оперативного реагирования». Переводчик закончил фразу словами: «Мы можем разместить их, где угодно».