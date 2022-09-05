Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Театре Табакова поставят спектакль по «Бременским музыкантам» 17:13
Писательница Мишина заплакала, когда узнала об иске от Тодоренко на 8 млн рублей 17:13
Боррель: в ЕС есть сторонники сокращения помощи Украине, но их меньшинство 17:08
Жительница Челябинской области зарезала и расчленила сожителя 17:08
АТОР: власти Катара упростил правила въезда для туристов 17:08
Хуснуллин: до конца года в Мариуполе будет построено около 100 тыс. кв. м... 17:07
Десятилетний оренбуржец выпил «какую-то жидкость» и попал в реанимацию 17:07
Крупнейшие ретейлеры России увеличили выручку до 3,75 трлн рублей по итогам... 17:06
Песков: слова Борреля, что РФ якобы «фашистское государство», обнуляют его как дипломата 17:06
Нил Гейман назвал расистами тех, кто критикует темнокожих хоббитов во вселенной... 17:06
Политика

«Страна восходящего солнца — это Россия». Путин прилетел на Камчатку

Путин: трагедия в Донбассе стала результатом деятельности неонацистского режима

Российский президент Владимир Путин прилетел на Камчатку, где посетил экологический форум. Он рассказал участникам встречи, что влюблен в полуостров с первого посещения, а также назвал РФ «настоящей страной восходящего солнца», так как Камчатский край находится восточнее Японии. Политик обсудил с экологами утилизацию отходов, бережное отношение к природе и поддержал идею возрождения движения юных натуралистов. Также Путин вновь обозначил причины проведения спецоперации на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Владимир Путин сегодня встретился с участниками экологического форума «Экосистема. Заповедный край», проходящего в Камчатском крае. В ходе беседы российский лидер назвал РФ настоящей «страной восходящего солнца», так как Камчатка и Чукотка расположена восточнее Японии.

«Географически, я думаю, все-таки мы должны сказать о Камчатке. Вообще наших соседей японцев и Японию называют страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новый Зеландии находится Чукотка. А там же всего 60 километров пролив и все — дальше уже американский континент. В этом смысле Страна восходящего солнца — это Россия», — сказал политик.

«Но начало России, как я уже и говорил, это, безусловно, человек, где бы он ни проживал, на какой бы территории он ни жил», — добавил Путин.

Президент также признался, что с первого посещения Камчатки «влюбился в этот край», потому что он обладает «особой атмосферой» и здесь «все впечатляет».

«Мусор не бросал на улице»

Путин отметил, что все чаще стал видеть примеры бережного отношения к природе, хотя браконьеров и людей, оставляющих после себя мусор, по-прежнему очень много. «Редко, но все-таки когда мне удается бывать на природе, я вижу и другие примеры. Вижу, когда кострища прибраны, когда консервные банки зарыты в землю», — рассказал президент.

«Это говорит о повышении уровня экологической культуры населения у нас. Я все чаще и чаще вижу и с благодарностью думаю о тех людях, которые ведут себя подобным образом, хотя я не знаком с ними», — заключил Путин.

Политик уточнил, что с детства привык не бросать мусор где попало. «Мусор не бросал на улице», — сказал он, уточнив, что именно с этой привычки «нужно начинать» каждому человеку.

Юные натуралисты

Президент поддержал идею возрождения движения юных натуралистов и выразил сожаление, что оно когда-то «сошло на нет»: «Это же очень хорошее движение было, очень хорошее, доброе и достаточно профессионально организованное. Там работало много очень энтузиастов, преподаватели соответствующих дисциплин помогали, в рамках бывшей пионерской организации очень много хорошего было сделано в этом направлении».

Российский лидер пообещал приложить усилия для реализации идеи возрождения движения. «Предложение ваше по возрождению этого движения детского, молодежного - замечательное. Обязательно постараюсь так, чтобы это не было проходным таким предложением, чтобы оно было реализовано, поговорю с коллегами и в регионах, и в правительстве Российской Федерации», — добавил он.

План по утилизации отходов

По словам Путина, утилизация отходов в России идет опережающими темпами, а план уже перевыполнен в два раза. «Хотя, конечно, с учетом масштабов нашей страны кажется, что этого недостаточно. Этого, действительно, недостаточно, это не просто кажется. Но темп набран положительный, и мы, все кто этим занимается, в два раза перевыполнили план по утилизации отходов», — рассказал глава государства.

Он добавил, что в России для производителей уже ввели принцип «все, что произвел, должен уничтожить или за это заплатить», но для того, чтобы это начало широко применяться, «требуется время». Необходимая правовая база в стране «продолжит укрепляться».

Путин напомнил, что в стране был создан государственный экологический оператор, и эта работа, в целом, «безусловно, будет расширяться».

«Мы должны были помочь»

Обсудив проблемы экологии, политик перешел к политической повестке. Он подчеркнул, что «трагедия, происходящая в Донбассе», является результатом «деятельности неонацистского режима», который «в 2014 году силой захватил власть», а затем «развернул боевые действия». «Дважды проводил крупные военные операции с использованием тяжелой артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее. И вот это все продолжается до сих пор», — уточнил он.

«Наш долг — оказать помощь этим людям, и Россия это делает», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что Москва пыталась пойти на контакт с Киевом и разрешить конфликт мирным путем, однако из этого ничего не вышло. «Конечно, мы должны были помочь, и мы помогаем людям, которые проживают в Донбассе», — отметил он.

Президент добавил, что поражен мужеством жителей Донбасса, которые сейчас воюют лучше профессиональных военных. «Это не профессиональные военные, два корпуса сформировано из местных жителей — они воюют лучше, чем профессиональные военные, сражаются очень мужественно, храбро и результативно», — констатировал глава государства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть