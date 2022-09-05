«Страна восходящего солнца — это Россия». Путин прилетел на Камчатку

Российский президент Владимир Путин прилетел на Камчатку, где посетил экологический форум. Он рассказал участникам встречи, что влюблен в полуостров с первого посещения, а также назвал РФ «настоящей страной восходящего солнца», так как Камчатский край находится восточнее Японии. Политик обсудил с экологами утилизацию отходов, бережное отношение к природе и поддержал идею возрождения движения юных натуралистов. Также Путин вновь обозначил причины проведения спецоперации на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Владимир Путин сегодня встретился с участниками экологического форума «Экосистема. Заповедный край», проходящего в Камчатском крае. В ходе беседы российский лидер назвал РФ настоящей «страной восходящего солнца», так как Камчатка и Чукотка расположена восточнее Японии.

«Географически, я думаю, все-таки мы должны сказать о Камчатке. Вообще наших соседей японцев и Японию называют страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новый Зеландии находится Чукотка. А там же всего 60 километров пролив и все — дальше уже американский континент. В этом смысле Страна восходящего солнца — это Россия», — сказал политик.

«Но начало России, как я уже и говорил, это, безусловно, человек, где бы он ни проживал, на какой бы территории он ни жил», — добавил Путин.

Президент также признался, что с первого посещения Камчатки «влюбился в этот край», потому что он обладает «особой атмосферой» и здесь «все впечатляет».

«Мусор не бросал на улице»

Путин отметил, что все чаще стал видеть примеры бережного отношения к природе, хотя браконьеров и людей, оставляющих после себя мусор, по-прежнему очень много. «Редко, но все-таки когда мне удается бывать на природе, я вижу и другие примеры. Вижу, когда кострища прибраны, когда консервные банки зарыты в землю», — рассказал президент.

«Это говорит о повышении уровня экологической культуры населения у нас. Я все чаще и чаще вижу и с благодарностью думаю о тех людях, которые ведут себя подобным образом, хотя я не знаком с ними», — заключил Путин.

Политик уточнил, что с детства привык не бросать мусор где попало. «Мусор не бросал на улице», — сказал он, уточнив, что именно с этой привычки «нужно начинать» каждому человеку.

Юные натуралисты

Президент поддержал идею возрождения движения юных натуралистов и выразил сожаление, что оно когда-то «сошло на нет»: «Это же очень хорошее движение было, очень хорошее, доброе и достаточно профессионально организованное. Там работало много очень энтузиастов, преподаватели соответствующих дисциплин помогали, в рамках бывшей пионерской организации очень много хорошего было сделано в этом направлении».

Российский лидер пообещал приложить усилия для реализации идеи возрождения движения. «Предложение ваше по возрождению этого движения детского, молодежного - замечательное. Обязательно постараюсь так, чтобы это не было проходным таким предложением, чтобы оно было реализовано, поговорю с коллегами и в регионах, и в правительстве Российской Федерации», — добавил он.

План по утилизации отходов

По словам Путина, утилизация отходов в России идет опережающими темпами, а план уже перевыполнен в два раза. «Хотя, конечно, с учетом масштабов нашей страны кажется, что этого недостаточно. Этого, действительно, недостаточно, это не просто кажется. Но темп набран положительный, и мы, все кто этим занимается, в два раза перевыполнили план по утилизации отходов», — рассказал глава государства.

Он добавил, что в России для производителей уже ввели принцип «все, что произвел, должен уничтожить или за это заплатить», но для того, чтобы это начало широко применяться, «требуется время». Необходимая правовая база в стране «продолжит укрепляться».

Путин напомнил, что в стране был создан государственный экологический оператор, и эта работа, в целом, «безусловно, будет расширяться».

«Мы должны были помочь»

Обсудив проблемы экологии, политик перешел к политической повестке. Он подчеркнул, что «трагедия, происходящая в Донбассе», является результатом «деятельности неонацистского режима», который «в 2014 году силой захватил власть», а затем «развернул боевые действия». «Дважды проводил крупные военные операции с использованием тяжелой артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее. И вот это все продолжается до сих пор», — уточнил он.

«Наш долг — оказать помощь этим людям, и Россия это делает», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что Москва пыталась пойти на контакт с Киевом и разрешить конфликт мирным путем, однако из этого ничего не вышло. «Конечно, мы должны были помочь, и мы помогаем людям, которые проживают в Донбассе», — отметил он.

Президент добавил, что поражен мужеством жителей Донбасса, которые сейчас воюют лучше профессиональных военных. «Это не профессиональные военные, два корпуса сформировано из местных жителей — они воюют лучше, чем профессиональные военные, сражаются очень мужественно, храбро и результативно», — констатировал глава государства.