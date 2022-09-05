Еврокомиссия: РФ может поставлять газ в ЕС по другим газопроводам, но не делает этого

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия могла бы поставлять газ в Евросоюз по другим газопроводам, если бы причина остановки прокачки газа по «Северному потоку» была технической. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мамера, Россия не пользуется другими газопроводами, потому что превратила «энергетику в оружие».

«Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», — заявил официальный представитель Еврокомиссии.

Он добавил, что сейчас страны Евросоюза готовятся к экстренному заседанию Совета ЕС по энергетике.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель говорил, что санкциям не удалось помешать России получать деньги от экспорта газа и нефти, однако он рассчитывает, что они хотя бы воспрепятствуют развитию энергетических возможностей.