Заветы Ильича: Трамп вспомнил слова советского вождя в канун выборов

Экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед публикой процитировал слова якобы Ленина. Миллиардер рассуждал о грядущих выборах и коснулся темы подсчета голосов (он обвинял демократов в «краже выборов»). Трамп согласился с утверждением, что «важнее кандидата тот, кто считает голоса».

На митинге своих сторонников в штате Пенсильвания экс-президент США Дональд Трамп процитировал якобы лидера большевиков Владимира Ленина, согласившись с утверждением. Об этом сообщает газета The Independent.

«Он [Ленин] сказал: «Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата». Пожалуй, выходит, что это правда», — заявил Трамп.

В оригинале фраза, которую вспомнил Трамп, звучала следующим образом: «Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса».

При этом данные слова с большей вероятностью могут принадлежать не Ленину, а Иосифу Сталину. Впрочем, и это не точно — впервые эта фраза появилась в воспоминаниях советского перебежчика, бывшего помощника Сталина по делам Политбюро Бориса Бажанова.

Будучи «личным секретарем» советского вождя, Бажанов мог быть свидетелем обсуждений и разговоров, которые не записывались официально. В Париже он опубликовал книгу «Воспоминания бывшего секретаря Сталина», где и появились слова про подсчет голосов на выборах.

Сталин якобы сказал это на заседании Политбюро в декабре 1923 года, когда обсуждалось голосование в местных партийных ячейках об отношении к троцкизму. По другим источникам, фраза была якобы произнесена Сталиным на XVII съезде ВКП(б) в 1934 году в контексте обсуждения выборов генсека компартии. Наконец, эти слова приписывали никарагуанскому диктатору Анастасио Сомосе-младшему: «Вы выиграли выборы, а я — подсчет голосов».

Что касается слов Ленина о выборах, то одна из цитат основателя СССР звучит следующим образом и приводится в полном собрании сочинений Ильича: «Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнетом буржуазии, под гнетом наемного рабства, а потом должен завоевывать власть. Это верх тупоумия или лицемерия, это — замена классовой борьбы и революции голосованиями при старом строе, при старой власти».

Дональд Трамп вспомнил расхожую фразу незадолго до президентских выборов в США в 2024 году. Официально он не объявлял о намерении баллотироваться, однако многие эксперты — и сам Трамп — не отвергают такой возможности.

В 2020 году Трамп, проигрывая выборы демократу Джо Байдену, обвинял своих политических противников в «краже голосов» и подлогах на избирательных участках.

Их нравы

На фоне грядущих выборов ФБР провело обыски в личной резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Агенты изъяли у экс-президента секретные документы, предположительно вывезенные Трампом из Белого дома перед отставкой. Политик потребовал вернуть бумаги, настаивая на законности обладания ими, и призвал назначить для изучения документов независимого эксперта.

В ходе митинга в Пенсильвании Трамп также сообщил, что агенты ФБР во время обыска в его имении перерыли личные вещи его супруги Мелании и несовершеннолетнего сына Бэррона.

«Они рылись в шкафах и ящиках первой леди и даже устроили глубокий и мерзкий обыск в комнате моего 16-летнего сына, оставив все, к чему прикасались, совсем в другом состоянии, нежели оно было, когда они начинали», — сказал он.

Трамп назвал агентов ФБР «злобными монстрами», которые, по его словам, контролируются «радикально левыми негодяями».

«Они пытаются заставить замолчать меня и, что важнее, вас, они стараются заткнуть вам рот, но мы не будем молчать», — считает бывший глава государства.

Трамп уверен, что весь мир в шоке наблюдал за обыском в Мар-а-Лаго. «Лидеры южноамериканских стран говорили: «Вы можете себе представить, что бы говорили США, если бы такое когда-нибудь случилось у нас?» — отметил политик.

Мистер Трамп и большевики

Трампа нельзя заподозрить в симпатиях к коммунизму — напротив, республиканец регулярно обвиняет своих противников-демократов, в частности, Джо Байдена — в желании «устроить американцам коммунизм».

«Мы становимся коммунистической страной. Вот что происходит. Мы уже вышли за рамки социализма», — говорил миллиардер в 2021 году.

В 2020 году Дональд Трамп обещал «победить коммунизм» в Латинской Америке и на территории самих США.

«Страдания, репрессии и смерть — последствия коммунизма. Эти ужасы включали умирающих от голода украинцев, репрессированных в годы большого террора русских. Коммунизм и стремление к нему разрушительны для человеческого духа», — заявил Трамп 7 ноября 2019 года в Национальный день памяти жертв коммунизма.