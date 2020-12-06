«Это революция»: Трамп пугает Америку коммунизмом при демократах

Демократическая партия не должна получить сенатское большинство, потому что в этом случае Соединенные Штаты перестанут быть свободной страной. Об этом Трамп заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Джорджия, передает РИА «Новости».

«Эти люди [демократы] хотят перейти на коммунистическую форму правления», — заявил он.

По словам американского лидера, будущее – социалистическое или свободное – зависит от избирателей, прежде всего — в Джорджии.

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Какая партия получит большинство в верхней палате парламента станет ясно после 5 января — в ходе второго тура сенатских выборов. Если демократы получат большинство, то под их контролем окажутся Белый дом и конгресс. После этого в Америке возможны любые, даже самые амбициозные политические реформы.

Если же республиканцы сохранят за собой сенат, то они смогут противостоять инициативам Демпартии в ходе президентства Джо Байдена.

1 сентября Дональд Трамп назвал «марионеткой» своего соперника-демократа. Если Байден придет к власти, то ее очень быстро отберут радикальные левые силы, которые устроят в Америке революцию, заявил он. «Байден… он слабый человек и был таким всю свою жизнь. Его контролируют, как куклу... это революция. Он не должен баллотироваться в президенты», — отметил он.

В ответ на вопрос телеведущей, кто же управляет «марионеткой Байденом», Трамп заявил, что она «этих людей не знает» и вдаваться в подробности не стал. Он также подчеркнул, что не желает новой гражданской войны в США — между «леваками» и его сторонниками.

«Этого я не хочу, я оставляю это [столкновения с радикалами] нашим правоохранителям», — добавил Трамп.

Выступая в Джорджии 6 декабря, Трамп заявил, что не собирается ждать следующих президентских выборов, чтобы вернуть себе кресло главы государства. «Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова. Мы также собираемся вернуть (республиканцам контроль) над палатой представителей», — сказал Трамп избирателям.

Действующий глава Белого дома выразил уверенность, что ему не придется снова становиться кандидатом в президенты и ждать четыре года до следующих выборов.

По предварительным подсчетам, Байдену удалось получить в начале ноября 306 голосов выборщиков, когда для победы необходимо 270. Трамп же смог набрать только 232 голоса. Как пишет The New York Times, глава государства уже осознал свое поражение и по большей части пытается укрепить поддержку среди республиканского электората с прицелом на следующие выборы, в том числе за счет своих заявлений о непринятии исхода выборов.

При этом о планах президента на будущую избирательную кампанию пишет не только NYT, но и другие издания. CNN, Axios, The Daily Beast, NBC News и прочие последовательно сообщают о желании Трампа вновь пойти на президентские выборы.

Источники в окружении главы государства подтверждают наличие подобных планов, а также не исключают, что президент сделает соответствующее заявление на инаугурации Байдена в конце января.

По ноябрьскому опросу Harvard-Harris, 47% американцев поддерживают идею о выдвижении Трампа в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии в 2024 году. Среди республиканцев его возможное участие позитивно оценивают 75%, а у демократов — только 24%.