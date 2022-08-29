«Не совсем серьезно». Как относятся в Киеве к требованиям Москвы о внеблоковом статусе

В Киеве несерьезно относятся к требованиям Москвы о внеблоковом статусе Украины. По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, украинские власти поменяли свое отношение после реакции России на подачу заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Теперь же Киев желает сразу вступить в альянс — по примеру Стокгольма и Хельсинки, без выполнения условий предварительных программ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Киев «не совсем серьезно» относится к требованиям Москвы о внеблоковом статусе Украины. Об этом в интервью «Европейской правде» рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По ее словам, Киев стал несерьезно относиться к Москве после ее реакции на подачу заявки на членство в НАТО Швецией и Финляндией.

«Поэтому мы не очень серьезно относимся к любым заявлениям РФ и будем готовы вернуться к дискуссии после освобождения наших территорий», — указала собеседница издания.

При этом Украина более не заинтересована в плане действий по членству (ПДЧ) в НАТО — Киев хочет сразу вступить в альянс по примеру Финляндии и Швеции, добавила Стефанишина.

Она пояснила, что ПДЧ не имеет весомого значения для Киева после 24 февраля 2022 года, когда началась российская спецоперация.

«Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей конституции, и это единственно правильное решение. Но сегодня нас интересует только членство», — подчеркнула чиновница.

Украинская сторона уже внедрила множество практик НАТО и активно взаимодействует с альянсом, отметила вице-премьер. Однако, подключение страны к программе ПДЧ теперь не сможет гарантировать ее будущую безопасность, считают в Киеве.

«В вопросах, касающихся именно гарантий безопасности, только членство может изменить ситуацию. Украина рано или поздно станет частью альянса, если НАТО будет существовать до того момента, когда будет такое окно возможностей», — заключила Стефанишина.

О том, что Украина не будет изменять пункты конституции о намерении страны вступить в НАТО, заявлял в конце апреля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. «Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью», — так он ответил на вопрос, будет ли Украина убирать из конституции соответствующий пункт.

Внеблоковый и безъядерный статус Украины обсуждался в ходе российско-украинских переговоров, которые стартовали в конце февраля на фоне начала специальной военной операции РФ, однако позднее были заморожены.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го украинский парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны на вступление в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Напомним, в 2008 году состоялся саммит НАТО в Бухаресте, в ходе которого обсуждался вопрос присоединения Украины и Грузии к ПДЧ. Позднее СМИ назвали его «саммитом больших надежд и больших скандалов».

«В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.

При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России», — пишет РИА «Новости».

Как расширяется НАТО

НАТО — военный союз, организация которого составляет систему коллективной защиты. Страны, желающие присоединиться к блоку, должны отвечать определенным требованиям и пройти многошаговый процесс, включающий в себя политический диалог и военную интеграцию.

На данный момент Североатлантический альянс прошел семь этапов расширения. В 1990 году, с объединением Германии, территория альянса расширилась на земли бывшей ГДР. В ходе переговоров по объединению была достигнута договоренность о том, что иностранные (не германские) войска не будут размещаться на территории бывшей ГДР, и, предположительно, устная договоренность о нерасширении НАТО на восток.

Наличие такой договоренности (и ее последующее нарушение со стороны НАТО) декларируется российским руководством, но отвергается альянсом.

В 1994 году было принято решение о принятии в НАТО бывших республик СССР и государств – членов Организации Варшавского договора. Занимавший тогда пост президента США Билл Клинтон в январе 1994-го говорил, что такое решение может стать «самосбывающимся пророчеством» и приведет к «отчуждению» России.

Добавим, что уже более 20-ти из 30 стран-членов НАТО одобрили присоединение Финляндии и Швеции к НАТО — соответствующие заявки Хельсинки и Стокгольм подали летом 2022 года.