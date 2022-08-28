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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 186-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 186-й день

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Кирилл Нортон/РИА «Новости»
В ЛНР сообщили об обстреле Сватово из РСЗО HIMARS, выпущено шесть ракет. В ДНР информируют об обстрелах Донецка и Горловки. Совместный координационный центр в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов семи судов, которые вывезут более 210 тыс. тонн продовольствия. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:15

08:14

08:11

08:08

Член палаты представителей от Республиканской партии США Дэн Бишоп заявил, что Соединенные Штаты не должны отправлять Украине «ни единого доллара».

«Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о $3 млрд. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы», — сказал конгрессмен в беседе с изданием The American Conservative. Он также выразил мнение, что «непрекращающееся» финансирование Киева — яркий пример политики президента США Джо Байдена «Америка в последнюю очередь».

08:07

Украинские военные обстреляли Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпущено шесть ракет., сообщили в представительстве ЛНР — ТАСС.

08:06

08:05

Украинские военные менее, чем за полчаса выпустили 12 снарядов по Донецку, сообщили в представительстве ДНР — ТАСС.

08:04

Мэр Горловки сообщил о ранении жителя при обстреле со стороны ВСУ — ТАСС.

08:03

Украинские военные выпустили по Донецку девять снарядов калибра 155 мм, четыре снаряда аналогичного калибра выпущены по Макеевке, сообщило представительство ДНР — ТАСС.

08:02

Совместный координационный центр в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов семи судов, которые вывезут в общей сложности 210 294 тонн продовольствия — ТАСС.

08:01

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 186-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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