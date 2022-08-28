«Винтят мажоров на дорогущих тачках». Как прошел автопробег с суперкарами в Москве

Сотрудники столичного ГИБДД пресекли попытку провести массовый заезд с участием дорогих автомобилей — в том числе Lamborghini, McLaren и Ferrari. РИА «Новости» со ссылкой на полицию называет пробег «несогласованной массовой акцией». Организатором мероприятия стал 28-летний Алексей Хитров, называющий себя предпринимателем и инвестором. По данным СМИ, его уже задержали, как и некоторых участников — какие нарушения им вменяются, пока не сообщается. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что «московских мажоров» следует привлечь к тыловым хозяйственным работам в рамках спецоперации на Украине. Сам автопробег он назвал «позором». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Москве пресекли «несогласованную массовую акцию владельцев элитных иномарок», передает в воскресенье, 28 августа, РИА «Новости».

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, ее участников, которых предупреждали о недопустимости проведения мероприятия, доставят в отделы полиции для привлечения к ответственности.

Собравшиеся планировали расклеивать на своих машинах наклейки «Богатые и успешные», пишет Telegram-канал «112».

«Масштабная полицейская спецоперация прямо сейчас в центре Москвы — винтят мажоров на дорогущих спортивных тачках. «Ламбы», «ферры» и т.п. — десятки авто остановлены, водителей задерживают. Праздник закончился, не начавшись. Все машины останавливают, какие-то эвакуируют. По данным нашего источника, операция по пресечению незаконного автопробега начала готовиться еще за сутки, в рядах сотрудников полиции провели усиление», — пишет Telegram-канал Shot.

В публикации утверждается, что мероприятие организовал криптоблогер Алексей Хитров.

«Планировалось, что на rich party съедутся более 200 обладателей «королевских бричек».

Только любители понтов не учли, что подобные выходки в виде массовых акций нельзя творить без специального на то разрешения», — говорится в публикации.

На видеозаписях из центра Москвы видны люди, которым заламывают руки и ведут в автозаки.

Организатор несостоявшегося ралли уже задержан, сообщает Telegram-канал 112.

«28-летний житель Петербурга Алексей Хитров называет себя предпринимателем и инвестором. Вместе с братом-близнецом Сергеем участвуют в форумах по блокчейну, криптовалютам и майнингу.

В соцсетях братьев не раз обвиняли в «криптоцыганстве», утверждая, что «гуру» финансов и криптовалют на самом деле ничего из себя не представляют, и за красивым образом молодых миллионеров скрываются обычные мошенники», — говорится в публикации «112».

Как пишет Telegram-канал, полицейские несколько раз выносили организатору автопробега предостережения относительно этого мероприятия, но Хитров «спокойно продолжал продавать билеты на ралли (цена от 35 до 270 тыс. рублей), не уведомив участников о проблемах, которые могут возникнуть». Он созвал на акцию несколько сотен владельцев машин таких престижных марок, как Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz и др., уточняет газета «Известия».

«Они собрались недалеко от «Москва-Сити», чтобы устроить фотосессию, пообщаться и покурить кальян. Там их встретили сотрудники полиции, которые проверили машины на нелегальные модификации. На нарушителей были составлены протоколы.

На следующий день участники мероприятия припарковались у отеля Crowne Plaza на Краснопресненской набережной и планировали выехать за город.

Однако они не запросили разрешения у ГИБДД, в связи с чем сотрудники пресекли проведение массового мероприятия из соображений безопасности. Элитные машины были отправлены на штрафстоянки, водителей обязали пройти медосвидетельствование», — пишет издание.

Организаторов акции следует привлекать к тыловым хозяйственным работам спецоперации на Украине, полагает первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал-майор ФСБ Владимир Джабаров. «Регионы оказывают гуманитарную помощь народу Донбасса, вчерашние мальчишки--воины совершают геройские поступки, иногда ценой собственной жизни.

А московские мажоры на сверхдорогих автомобилях планировали устроить «пробег» по столице. Позор!» — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его словам, нужно было не только пресечь автопробег, но и продумать вопрос о наказании организаторов заезда.

«Может, призвать их на помощь армии? Нет, не воевать. Этого они не пожелают и не умеют. А вот помочь на тыловых хозяйственных работах или санитарами в военных госпиталях им вполне по силам. Глядишь, и мозги встанут на место», — заключил Джабаров.