«Ретейлер планирует вернуться». IKEA не хочет продавать бизнес в России

Компания IKEA не планирует выставлять на продажу свои магазины в России, а избавиться лишь от четырех своих фабрик — в Подмосковье, Ленобласти, в Великом Новгороде и под Кировом. Как утверждает источник ТАСС, шведский ретейлер надеется снова открыть свои точки продаж «после смены экономической обстановки». Пока же помещения могут быть сданы в аренду. Около 700 сотрудников IKEA продолжат работать в РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Шведская компания IKEA, в марте закрывшая все свои магазины на территории РФ, а в августе завершившая последнюю распродажу, хочет в будущем вернуться на российский рынок, сообщает источник ТАСС. «IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах», — утверждает собеседник агентства.

Ретейлер надеется снова открыть точки продаж «в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления». «Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду», — уточнил источник.

Около 700 сотрудников российских офисов IKEA сохранят свои рабочие места. Пока производство и торговля в РФ заморожены, они будут выполнять работу для шведских коллег.

Заводы компании, в отличие от магазинов, все-таки будут проданы из-за давления со стороны Швеции. Однако сделки пройдут «с тем опционом, что в дальнейшем эти заводы будут производить мебель и другую продукцию под их [ритейлера] заказы по приемлемой стоимости».

473 магазина

По состоянию на 11 августа 2022 года в 64 странах работают 473 магазина IKEA. Большая часть из них — в Германии (55 точек). На втором месте США (52), на третьем — Франция (36). Крупнейший магазин IKEA находится в Пасай-Сити на Филиппинах.

Ранее IKEA, к примеру, уже уходила с рынка Японии из-за стагнации продаж (это было в 1987 году), но спустя почти 20 лет вернулась вновь, открыв точки в Фунабаси и Тиба в рамках дистрибьюторского партнерства с Mitsubishi Corporation. Также в 1988 году шведский ретейлер закрывал магазины в Канаде, но позже, наоборот, резко увеличил их число.

В России у IKEA было открыто 14 магазинов в торговых центрах «Мега», несколько магазинов городского формата «ИКЕА Сити» и дизайн-студий.

У компании также были фабрики в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), в Великом Новгороде и в Красной Поляне (Кировская область).

Выручка ООО «Икеа Дом» по РСБУ в прошлом году достигла 157,2 млрд рублей, что на 27,8% больше показателя 2020-го года.

Резкое закрытие и неработающий сайт

3 марта IKEA объявила о приостановке операций в России и закрыла все магазины. Происходящее на Украине не только влечет за собой «огромные человеческие потери», но и «приводит к серьезным нарушениям в цепочках поставок и условиях торговли», говорилось в пресс-релизе компании. Ретейлер также обещал позаботиться о 15 тыс. сотрудников в РФ.

В июне IKEA заявила, что «не видит возможности возобновить продажи в обозримом будущем». Также анонсировались скорые сделки по продаже четырех фабрик в России. В Минпромторге тогда подчеркнули, что IKEA не продает трейдинговый бизнес. «IKEA продает только заводы и не продает сами магазины, потому что у них есть планы возобновить деятельность в России при появлении возможности везти продукцию с заводов в других странах и полностью пополнять коллекции», — сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Среди потенциальных покупателей заводов назывались петербургский производитель пластика «Слотекс» и АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Как писали «Ведомости», сделка могла бы дать синергию с лесопромышленным холдингом Segezha Group, входящим в портфель активов АФК. Интерес к покупке фабрик также проявляла одна из крупнейших российских сетей товаров для дома Hoff. Там отмечали, что у IKEA и Hoff пересекаются регионы присутствия, поэтому приобретать магазины шведского ретейлера они не планируют.

Затем компания провела онлайн-продажу товаров, из-за огромного числа покупателей сайт IKEA работал с перебоями, клиентам приходилось «стоять» в онлайн-очереди. 15 августа продажи были окончательно прекращены.

В середине августа единственный участник ООО «Икеа Дом» — Ingka Holding Europe B.V. — принял решение о ликвидации.