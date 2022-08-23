«Убивали, насиловали, уничтожали»: Володин заявил о важности трибунала над военными ВСУ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что трибунал над пленными украинскими военнослужащими должен быть публичным. Он также уверен, что его ждут все, кроме президента Украины Владимира Зеленского.

«Публичное заседание»

Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что скоро состоится трибунал над пленными военнослужащими ВСУ. По его словам, на процессе будут судить военных преступников, «которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса».

«Важно, чтобы судебное заседание было публичным. Все его ждут. Кроме президента Украины Зеленского, который считает это неприемлемым. Более того, называет «последней чертой» в вопросе переговоров с Россией», — написал спикер Госдумы.

По его мнению, украинским властям «есть, чего бояться». Володин считает, что именно Зеленский и его окружение «отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей».

«Поэтому Зеленский делает все, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования. Крайне важно, чтобы судебный процесс состоялся. Мировое сообщество должно знать о преступлениях киевского режима против человечества», — уверен парламентарий.

«Черта, за которой невозможны переговоры»

Вечером 21 августа президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором заявил о недопустимости процесса над пленными военнослужащими ВСУ. Он назвал готовящийся трибунал «абсолютно отвратительным и абсурдным».

«Что бы они (Россия и союзники – «Газета.Ru») ни планировали, реакция нашего государства будет абсолютно однозначной. Если состоится этот гнусный показательный процесс, если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления... Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрезает себя от переговоров. Разговоров больше не будет», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что уведомил о своей позиции по этому вопросу президента Франции Эммануэля Макрона и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Украины рассчитывает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «тоже будет реагировать».

«Украина не потерпит истязания людей, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины, они защищали свободу своего народа от захватчиков на своей земле. Даже во время войны должны быть правила», — подчеркнул Зеленский.

В понедельник депутат Народного совета Донецкой народной республики Владислав Бердичевский заявил РИА «Новости», что заявления украинского лидера о последствиях трибунала в ДНР не повлияют на решение о проведении процесса.

«Никакие слова и действия украинской власти не могут повлиять на то, что будет проведен трибунал над нацистами «Азова» (организация запрещена в России). Потому что это уже вышло за все рамки, за пределы всех красных линий. Мы не считаем, что это были солдаты. Это были каратели, это были убийцы <...>. Количество военных преступлений, которые были совершены именно этим подразделением, огромное», — сказал парламентарий.

Подготовка к трибуналу

Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь накануне заявил в эфире телеканала «Россия 24», что к первому трибуналу, который состоится в Мариуполе, следствие завершило работу по 80 эпизодам с участием азовцев. По словам Пушилина, «подготовка к трибуналу идет к завершению». Он уточнил, что именно от правоохранительных органов зависит дата первого заседания суда.

«На данный момент можно говорить, что полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений именно «Азова». Двадцать три человека из числа азовцев переведены, им изменен статус — они сейчас являются уже арестованными», — сказал глава ДНР.

О том, что трибунал пройдет «максимально открыто», он сообщил еще 16 июня. 10 августа Пушилин пообещал, что первый процесс над пленными украинскими военными состоится до конца лета этого года. А 19 августа он рассказал, что Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили свою готовность прислать наблюдателей для участия в трибунале, который состоится в ДНР. По его словам, главы дипломатических миссий республики и КНДР также обсудили возможность участия Пхеньяна в судебном процессе над пленными украинцами.

При этом в МИД России сообщили, что «скептически относятся» к идее участия ООН в суде. По словам директора Департамента международных организаций МИД РФ Петра Ильичева, прошлые трибуналы, состоявшиеся под эгидой ООН, показали «очень низкую эффективность».

А заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев сказал, что «часть международного сообщества уже настолько дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованием указаниям Вашингтона, что создание такого трибунала под эгидой ООН стало практически невозможно».