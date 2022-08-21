Военная операция РФ на Украине. День 179-й

СК возбудил уголовное дело после гибели Дарьи Дугиной в Подмосковье. Власти Украины могут перейти к бактериологическим провокациям и террору Запорожья, заявил член главного совета администрации региона Рогов. В парламенте Чехии выступили за запрет шенгенских виз для россиян. «Газета.Ru» ведет хронику событий.