«Не можем исключать таких решений». Москва готовится к отмене виз ЕС гражданам РФ

МИД России допускает, что страны Европейского союза могут прийти к единогласному решению прекратить выдачу виз российским путешественникам. Если это произойдет, Москва пообещала принять ответные меры. В Госдуме предупреждают: России стоит подумать о дальнейшем сотрудничестве с Европой и не отвечать зеркально.

ЕС может прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, считают в МИД России. Замдиректора департамента печати и информации ведомства Иван Нечаев заявил, что такие шаги не останутся без реакции Москвы.

«Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса», – сказал он. При этом представитель МИД не назвал конкретные ответные меры.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что нельзя ограничивать въезд европейцев в Россию.

«Тема прав человека, которую забывает Запад, не должна быть пустым звуком для нас самих. Вот так вот нарушать права граждан, создавать им проблемы на пустом месте было бы неправильно. Я не думаю, что введение оптом санкций, связанных с запретом въезда для граждан какой-то конкретно взятой европейской страны, было бы хорошим решением со стороны Москвы», – сказал политик в комментарии «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что стоит оставлять возможности для налаживания отношений с Западом и не действовать по принципу «ответим тем же, невзирая ни на что».

Латвия

Говоря о возможном отказе выдавать россиянам визы, Иван Нечаев упомянул и желание латвийских властей не продлевать гражданам России вид на жительство. В МИД РФ такой шаг назвали «отрытым пренебрежением» международными обязательствами и «злостным нарушением» прав жителей республики.

Нечаев заявил, что это можно расценивать как «проявление ксенофобии и неоназицма».

Рига осудила действия России на Украине с первого дня спецоперации. Тогда же был введен запрет на выдачу виз россиянам, за исключением журналистов и членов семей граждан стран ЕС.

К концу июля дошло до того, что Служба государственной безопасности Латвии стала требовать от россиян и белорусов письменное подтверждение их негативного отношения к спецоперации России.

16 августа премьер-министр Латвии Кариньш Кришьянис заявил, что «Россия ведет войну в Украине», пока россияне проводят свой отпуск в Европе или получают ВНЖ. Он сообщил, что латвийские власти «концептуально договорились не продлевать» гражданам России документы на проживание и «ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам».

Латвийский президент Эгилс Левитс предлагал пересмотреть уже выданные россиянам ВНЖ и аннулировать документы тех, кто поддерживает военную спецоперацию.

18 августа стало известно, что МВД республики подготовило поправки в закон об иммиграции. Ведомство предлагает прекратить до 30 июня 2023 года повторную выдачу ВНЖ гражданам России и Белоруссии.

Как пишет балтийское информационное агентство BNS, действующий ВНЖ в республике есть у 9189 граждан России и у 2432 белорусов.

Финляндия

Российская сторона не оставит без «должной реакции» и действия Хельсинки, которые решили вдвое сократить количество принимаемых от россиян заявлений на шенгенские визы.

«Решение финских властей ограничить прием от граждан России заявлений на получение виз в Финляндию всецело укладывается в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах ЕС, инициированной прибалтийскими странами», – сказал во время брифинга 18 августа представитель МИД РФ Иван Нечаев.

Ранее в финском правительстве заявили, что с сентября для россиян будет установлен лимит по подаче заявлений на визу – не более 500 в день. 20% из них смогут подать туристы, а 80% – люди, которые путешествуют по причинам, не связанным с туризмом.

Таким образом дипломаты хотят обратить больше внимания на граждан, которые намерены посетить Финляндию по семейным обстоятельствам, работе или учебе.

В то же время финские министры успокоили: власти не будут аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы. Но лишь 10% новых заявителей-туристов из России получат разрешение на въезд в Финляндию.

Эстония

С 18 августа в Эстонии введены визовые ограничения для граждан России. С этого дня те, кто уже получил визу, не смогут въехать на территорию республики. За исключением тех, кто едет в Эстонию для посещения близкого родственника, имеющего гражданство или долгосрочный вид на жительство.

Кроме того, въехать в страну могут россияне, получившие шенгенскую визу от других стран, дипломаты, работающие в Эстонии и их семьи. ООН считает, что меры Таллина дискриминируют россиян.

В ЕК напоминают, что страны ЕС могут самостоятельно решать, кого впускать в страну, а кого нет.

Германия

Власти этой страны пока не пришли к единому мнению. Например, лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что политики партии будут «давить» на канцлера ФРГ Олафа Шольца, чтобы тот не запрещал туристам из России посещать страну.

Разноголосье отметила и советник президента Литвы Аста Скайсгирите. Она подчеркнула, что «сомневается не только Германия, но и страны Южной Европы, которых после пандемии особенно волнует проблема восстановления туристического сектора».

Шольц не видит ничего плохого в спорах по этому вопросу: «Важно, что мы дискутируем. В демократическом мире нужны дискуссии. Я думаю, что в разных странах есть пространство для маневра. Это всегда так. И также приемлемо, что мы ведем дискуссию на европейском уровне, что нужно делать».

31 августа планируется неформальная встреча глав МИД стран ЕС. Министры хотят обсудить возможность изменения Шенгенского кодекса, чтобы сократить выдачу виз почти всем россиянам, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

Ранее закрыть европейские границы для россиян предложил президент Украины Владимир Зеленский . В интервью газете The Washington Post он заявил, что это стоит сделать сроком на год, чтобы «посмотреть на результат».