«Циничные вбросы»: посольство России возмущено обвинениями в причастности к взрыву в Ереване

Посольство России в Ереване направило ноту МИД Армении. Ранее российские структуры обвинили в в причастности к взрыву на ереванском оптовом рынке «Сурмалу», говорится на сайте диппредставительства. В результате инцидента на рынке погибли 16 человек, включая беременную женщину. По заявлениям мэрии, в здании взорвался склад пиротехники. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В диппредставительстве РФ возмутились циничным обвинениям вокруг трагедии и отвергли причастность российских структур к событиям на рынке «Сурмалу». Также там напомнили, что российская сторона принимала активное участие в ликвидации последствий взрыва.

«Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа на территории торгового центра «Сурмалу» трагедии», — говорится в сообщении пресс-службы посольства.

Российское диппредставительство рассматривает обвинения как прямую провокацию со стороны «стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений». В ведомстве ожидают от армянских властей публичных комментариев по данному вопросу и ряд шагов, которые будут направлены на пресечение подобных недружественных проявлений.

Также там отметили, что Российско-армянский центр гуманитарного реагирования с первых минут вовлечен в работы по ликвидации последствий трагедии.

Взрыв на рынке «Сурмалу» в Ереване произошел днем 14 августа. По заявлениям мэрии, в здании взорвался склад пиротехники, в результате произошло обрушение конструкций, жертвами инцидента стали 16 человек, в том числе беременная женщина и ее маленький ребенок. Еще 62 человека получили ранения, судьба 18 человек по-прежнему неизвестна. В числе пропавших числилась гражданка РФ, однако после ее нашли. По состоянию на утро 16 августа пятеро пострадавших остаются в ереванских больницах. По словам начальника департамента политики медицинской помощи Минздрава Армении Кнара Гоняна, в больницах остаются пациенты с переломами верхних конечностей, им провели операции. Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Позднее президент России Владимир Путин направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну соболезнования в связи с трагедией в Ереване.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском торговом центре. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Теракт и российский след

15 августа глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил возможность теракта на рынке «Сурмалу».

«Когда смотришь видео взрыва, становится очевидно, что ни о каком терроризме не может быть и речи, потому что сначала было какое-то возгорание, потом появился дым, после чего произошел взрыв», — сказал он, отметив, что после образования источника возгорания огонь перекинулся на легковоспламеняющиеся материалы.

Причиной слухов о возможной причастности РФ к взрыву на рынке стал ряд событий. Так, версию о причастности российских структур подстегнула публикация российского блогера Семена Пегова (проект WarGonzo), в которой он сообщил о гибели четырехлетней (другим данным пятилетней) девочки в результате взрыва на рынке, однако позднее Минздрав Армении опроверг эту информацию. Пегов, в свою очередь, утверждал, что несмотря на заявление медицинского ведомства, его источники видели, как один из очевидцев вынес истекающего кровью ребенка из-под завалов. «Пульс на тот момент не прощупывался», — сказано в публикации блогера. Армянская общественность в ответ на сообщения Пегова обрушила на него шквал критики.

В то же время поводом для обвинений стала публикация российского Life.ru. Из-за разницы часовых поясов читатели посчитали, что публикация появилась за два часа до взрыва. Однако отдельные армянские СМИ и соцсети продолжили обвинять портал в манипуляциях с изменением времени и запланированной информационной «бомбой».

Также Telegram-канал «Баграмян 26» напрямую обвинил посольство России в стремлении расшатать политическую ситуацию в стране. Автор канала обвинил коллегу Семена Пегова Мику Бадланяна в распространении дезинформации и связал его работу с российскими властями.

«К сожалению данный информационный террорист (Бадланян) поддерживается и спонсируется российским агитпропом, и в частности, составом посольства РФ в Армении. Кого же обвинят в том, что ненависть к этому информационному террористу напрямую проецируется на российские институты? Виноватым как всегда объявят армянский народ, или хотя бы на этот раз поймут, что ответственность лежит на <…> невежественных дипломатах и сотрудниках посольства?» — говорится в сообщении.

17 августа, после того, как посольство РФ отвергло обвинения в свой адрес и направило ноту в МИД Армении, канал «Баграмян 26» выступил с недоумением по поводу демарша российского представительства.

«Кто или какая политическая сила обвиняла Российскую Федерацию в причастности к трагедии в «Сурмалу»? Какое серьезное обвинение было предъявлено или какое авторитетное СМИ обвинило Россию в причастности к взрыву в Сурмалу? В чем причина такой реакции посольства России и какой реакции оно требует на то, чего не было?» — говорится в сообщении Telegram-канала.