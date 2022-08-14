«Люди остаются под завалами». Что известно о взрыве на оптовом рынке в Ереване

Днем 14 августа в Ереване произошел взрыв и начался пожар на оптовом рынке «Сурмалу», расположенном недалеко от центра города. По последним данным министерства здравоохранения страны, погиб один человек, еще 26 ранены. Предположительно обрушилось здание, где размещался магазин пиротехнической продукции — люди остаются под завалами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Взрыв произошел в воскресенье днем, 14 августа, на ереванском оптовом рынке «Сурмалу» недалеко от центра города, спровоцировав сильный пожар, сообщает МЧС Армении. По предварительным данным, горит склад пиротехники.

«На рынке «Сурмалу» произошел взрыв, после чего начался пожар, которому присвоена третья категория. На место происшествия отправился пожарно-спасательный отряд, затем еще два», — рассказали в ведомстве.

По последней информации, один человек погиб и еще 20 ранены после взрыва на рынке «Сурмалу», передает Sputnik Армения со ссылкой на предварительные данные МЧС республики.

Пресс-секретарь ведомства Айк Костанян рассказал, что cообщение о взрыве поступило в Национальный центр кризисного управления в 13:23 (12:23 мск). Оперативные службы города продолжают прибывать на место происшествия для ликвидации последствий и помощи пострадавшим, передает портал News.am.

По последним данным министерства здравоохранения страны, ранения получили 26 человек.



Взорвался склад с фейерверками

Одно из зданий на территории торгового центра «Сурмалу» обрушилось в результате взрывов и пожара. Предположительно, обрушение произошло в здании, где размещался магазин пиротехнической продукции, пишет РИА «Новости».

Первоначально глава армянской службы скорой помощи Тагуи Степанян сообщала, что в больницы доставлены семь пострадавших, отметив, что ситуация меняется «каждую секунду». «К настоящему моменту в больницы доставлены семь пострадавших. Но это неполная картина, она меняется каждую секунду», — приводит ее слова ТАСС.

В свою очередь в мэрии Еревана сообщили, что люди остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются.

«На рынке «Сурмалу» взорвался склад материалов для фейерверков. Специалисты МЧС и спасатели находятся на месте и пытаются вытащить пострадавших из-под завалов.

Точной информации о жертвах пока нет», — рассказал пресс-секретарь администрации города Левон Сардарян.

По словам очевидцев, стоявшие у здания люди оказались под завалами после его обрушения. «Сколько там человек, сказать сложно», — сказал один из них.

В Минздраве Армении сообщили, что на место происшествия выехал один из заместителей главы ведомства, и предложили дождаться официального сообщения. «В полицию пока не удается дозвониться, а вот пресс-секретарь СК Вардан Тадевосян заявил, что у него выходной и для получения данных посоветовал связаться с ним в понедельник», — передает Sputnik Армения.

Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», опубликовавший кадры с места событий, отмечает, что горят фейерверки. На опубликованных кадрах можно увидеть, как здание рынка окутывает черный дым, люди начинают бежать и затем слышны взрывы.

Причина пожара пока не называется. В соцсетях очевидцы также публикуют видео, на котором виден густой черный дым, идущий от ТЦ. Пользователи также пишут, что произошло возгорание фейерверков. Как рассказал житель близлежащего дома, сначала он услышал громкий взрыв, а затем — хлопки.