«Это будет точка невозврата». РФ предупредила США об угрозе разрыва дипотношений

Москва предупредила Вашингтон, что признание России государством — спонсором терроризма станет «точкой невозврата» и может привести к полному разрыву дипотношений. В российском МИД также обвинили США в нарушении международного права и «растаптывании всех табу». Накануне Россию объявил «спонсором терроризма» Сейм Латвии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Директор департамента Северной Америки российского МИД Александр Дарчиев прокомментировал обсуждаемую в Конгрессе США законодательную инициативу объявить РФ страной — спонсором терроризма: «Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена» (цитата по ТАСС).

Дипломат также добавил, что текущая ситуация стала крайне турбулентной, потому что «западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике». При этом он подчеркнул, что любые рассуждения о том, что возможно, а что нет в контексте взаимоотношений Москвы и Вашингтона, на данный момент «являются гипотетическими».

Инициатива Пелоси

Сейчас в список США государств-спонсоров терроризма входят Сирия, Иран, КНДР и Куба. Статус этих стран позволяет Вашингтону вводить дополнительные санкции против них, полностью запрещать продажу оружия и товаров двойного назначения и отказывать в экономической помощи. 21 июля спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием инициировать процедуру включения в этот список России. Спустя неделю инициативу поддержали в Сенате.

Согласно опубликованному на сайте конгресса документу, РФ обвиняется в проведении кампании террора и применении силы против мирных жителей во время Второй чеченской кампании, кампании в Сирии, а также в поддержке республик Донбасса.

Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс подчеркивал, что инициативу рассмотрят в соответствии с американским законодательством. «Во-первых, само собой разумеется, что во всех случаях мы обязаны следовать закону. И когда дело доходит до статуса государства-спонсора терроризма, существуют критерии, которым госсекретарь должен следовать... Мы изучим факты и предпримем шаги в соответствии с законом и этими фактами, чтобы продолжать привлекать Россию к ответственности», — пообещал Прайс.

А что Евросоюз?

11 августа сейм Латвии объявил Россию «страной — спонсором терроризма». Депутаты также призвали страны Европейского союза как можно скорее перестать выдавать туристические и въездные визы россиянам и белорусам.

«Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданское население Украины и публичное пространство, в котором насилие России в отношении мирных жителей признано терроризмом, а Россия — государством, поддерживающим терроризм», — сообщалось на сайте латвийского парламента.

12 августа депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил, что решение Риги не имеет оснований и у ЕС нет доказательств вины Москвы.

Призыв Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны мира признать Россию государством-террористом практически сразу после начала специальной военной операции. «Призываем все страны мира немедленно и действенно отреагировать на тактику агрессора и провозгласить, что Россия страна-террорист», — заявил он в своем видеообращении 1 марта.

«Требуем полной ответственности для террористов в международных судах», — добавил политик.

15 апреля Зеленский обратился уже лично к президенту США Джо Байдену с просьбой добавить Россию в список стран — спонсоров терроризма.

По информации источников газеты The Washington Post, американский лидер в ответ пообещал усилить давление на Москву, но про внесение в «террористический список» не сказал ни слова.

Как отмечает WP, Вашингтон так и не внес в этот список и Советский Союз, несмотря на то, что Москва поддерживала группы, считавшиеся в США террористическими в 1970-х и 1980-х годах. Американская администрация в принципе с осторожностью использовала термин «террорист», внося в список лишь государства-изгои, в сотрудничестве с которыми Соединенные Штаты не были заинтересованы.

Признание страны спонсором терроризма может иметь целый ряд последствий, включая наложение экономических санкций на десятки других государств, которые продолжат сотрудничество с ней, замораживание активов в самих США и запрет на различные виды экспорта.

Кроме того, после попадания в список страны крайне редко исключаются из него – только в случае какого-либо экстраординарного события, будь то смена режима, как это произошло с Ираком в 2004 году после свержения Саддама Хусейна, или значительных изменений в политике самого Вашингтона. Например, Судан был исключен из списка спустя 27 лет в рамках усилий администрации Дональда Трампа, желающей поощрять страны, нормализовавшие отношения с Израилем.