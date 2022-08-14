«Против этого выступают крупные государства». Польша работает над запретом выдачи виз россиянам

Польша работает над концепцией, которая позволит отказаться от выдачи виз россиянам. В МИД страны объяснили, что поддерживают запрет на выдачу виз на уровне ЕС, однако не все страны Евросоюза согласны на такую меру. Варшава уже несколько недель ведет переговоры на эту тему с партнерами по ЕС, а ее позицию уже разделяют Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Словакия. Польша пообещала, что решение по этому вопросу будет в ближайшие недели.

Варшава разрабатывает комплекс мер, который позволит не выдавать визы россиянам, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

По его словам, польские власти поддерживают приостановление действия соглашения об упрощении визового режима для граждан России. Однако не все страны Евросоюза согласны ввести единый запрет на визы для россиян, отметил дипломат.

«Против этого выступают крупные государства-члены, в том числе Германия, Франция и Нидерланды», — сказал Вавжик.

«В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановке действия соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ, Польша работает над новым решением»,— отметил замглавы МИД Польши.

Так, Варшава уже несколько недель ведет переговоры на эту тему с некоторыми европейскими государствами. Вавжик указал, что Литва, Латвия и Эстония, а также Чехия и Словакия разделяют позицию Польши. «Решения по этому вопросу можно ожидать в ближайшие недели», — заверил дипломат.

Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы россиянам. В настоящее время визу могут получить только российские дипломаты, водители грузовиков и другие граждане РФ, которые по работе должны пересечь границу, а также члены семей граждан Польши или других стран ЕС и обладатели «карты поляка» — документа, подтверждающего польское происхождение.

28 июля пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что страна выступает за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

«Польша полностью является приверженцем далеко идущих санкций. Так что такого типа действия <...> мы поддерживаем», — говорил он.

Запрет на выдачу виз россиянам уже ввели Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Дания и Нидерланды не выдают россиянам краткосрочные визы. Вопрос о запрете на выдачу виз россиянам обсуждают в Финляндии. Кроме того, парламент Латвии призвал Евросоюз прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

Эстония с 18 августа перестанет впускать россиян с выданными ею шенгенскими визами.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Пересмотр виз и видов на жительство

Президент Латвии Эгилс Левитс 14 августа призвал провести аудит ранее выданных россиянам виз и видов на жительство. Он считает, что впредь ВНЖ не следует выдавать тем постоянным жителям Латвии, которые решат получить российское гражданство. Кроме того, латвийское посольство в Москве 5 августа приостановило на неопределенный срок прием от россиян заявлений на получение визы.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал предложение президента Латвии «нацизмом в чистом виде» и ущемлением прав и свобод по национальному признаку.

«Сама по себе идея подобной ревизии омерзительна. Прямо скажем, это нацизм в чистом виде и ущемление прав и свобод по национальному признаку», — заявил Слуцкий.

По мнению депутата, Левитс «вытер ноги о собственное национальное законодательство, исполнение которого, судя по всему, зависит от политической конъюнктуры».

В ЕС нет единства по визовой политике

10 августа правительство Германии вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз россиянам в рамках очередного санкционного пакета, однако дискуссии на этот счет еще не завершены.

В число тех, кому предлагается запретить въезд в ЕС, туристы, а также учащиеся и «представители гражданского общества». При этом Еврокомиссия заверяет, что страны обязаны выдавать документы членам семей жителей ЕС, гуманитарным работникам, журналистам и резидентам стран.

В МИД ФРГ отмечают, что инициативу обсудят в конце августа на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Праге. При этом представитель дипведомства Андреа Зассе назвала идею «очень гипотетической», а канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что «с трудом» представляет себе такой шаг.

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер указала, что визовый кодекс ЕС не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе гражданам России.

«Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — указала Хиппер.

Представитель ЕК напомнила, что Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Но это решение, уточнила она, затрагивает бизнесменов, дипломатов, официальных лиц и не касается простых граждан.

В то же время, указала она, страны ЕС могут самостоятельно «изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации».

В США также выступили против запрета на выдачу виз россиянам. Комментируя призыв украинских властей прекратить выдачу виз россиянам, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что ограничения не должны вредить российскому народу.

«Что касается вопроса о каком-либо запрете на выдачу виз: мы ясно дали понять, что хотим, чтобы наши действия не наносили вреда и не оказывали значительного влияния на российский народ, не с ним у нас разногласия на этот счет», — указал он.

В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи «шенгена» россиянам. Москва в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, подчеркнули российские власти.