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В США предупредили о риске «истощения» западных стран из-за помощи Украине

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Gleb Garanich/Reuters

Аналитик американского журнала The National Interest Джеральд Хайман предупредил о возможном «истощении» стран Запада из-за помощи Украине.

Хайман заявил, что Запад тратит миллиарды долларов на оружие для Украины. При этом у России в арсенале есть большое количество бронированной техники, ракет и прочего вооружения. Эксперт предупредил, что конфликт может продолжаться до истощения, что может привести к «долгому и мучительному тупику». А это, в свою очередь, может заставить жителей западных стран сомневаться в целесообразности инвестиций в Украину.

Аналитик также напомнил, что страны-союзники уже страдают от рецессии и высоких темпов инфляции.

Ранее полковник США в отставке Ричард Блэк заявил, что причины конфликта на Украине и Карибского кризиса 1962 года похожи. По его мнению, НАТО рано или поздно «разместило бы на Украине свою инфраструктуру».

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