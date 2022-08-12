«Латвии отведена роль пешки»: в МИД отреагировали на признание России спонсором терроризма

МИД РФ назвал очередным русофобским демаршем решение сейма Латвии о признании России страной, спонсирующей терроризм. Кроме того, Эстония решила запретить россиянам пересекать границу республики по шенгенским визам, выданным эстонскими дипломатами. Премьер Эстонии Кая Каллас ранее призвала запретить гражданам РФ посещать ЕС, поскольку это «привилегия, а не право». На ситуацию также отреагировали в ООН, Европарламенте и Госдуме.

Заявление сейма Латвии о признании России «государством — спонсором терроризма» является очередным проявлением русофобии и «камертоном» латвийской политики. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ на сайте ведомства.

«Данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом и нарушает принцип суверенного равенства государств», — подчеркнули в МИД РФ.

Подобное «наглое и самоуверенное» выделение неугодных стран «лежит в русле давно проводимого коллективным Западом курса на замену универсальных норм и принципов международного права т.н. порядком, основанным на правилах, где Риге отведена роль пешки в руках ее заокеанских хозяев».

11 августа латвийский парламент объявил Россию страной — спонсором терроризма и призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии.

В сейме прибалтийской республики утверждают, что РФ многие годы «прямо и косвенно поддерживает и финансирует террористический режимы и организации».

Эстония блокирует шенген

На следующей неделе Эстония закрывает въезд в страну по шенгенским визам, выданным российским гражданам в эстонских консульствах. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Визы останутся действительными, но в саму Эстонию россияне въехать по ним не смогут.

Будут также добавлены исключения в отношении дипломатов; международных грузоперевозчиков; разрешен въезд по гуманитарным причинам и посещение живущих в Эстонии родственников. Кроме того, смогут въезжать в Эстонию «лица, имеющие право на свободное передвижение по Европейскому союзу».

Рейнсалу добавил, что въезд в страну будет запрещен многим российским гражданам, которым визы выдала именно эстонская сторона. Запрет не распространяется на визы, выданные другими странами шенгенского соглашения, полагают эксперты. Шенгенский кодекс о свободном перемещении гарантирует каждому человеку с визой, выпущенной любым из 26 государств, свободное перемещение по территориям стран соглашения в течение 90 дней.

«Эстония может ввести ограничение только к собственным въездным документам и не имеет права нарушить общий для Евросоюза порядок пересечения границ», — сообщает портал TourDom.ru.

Реакция ООН на эстонский демарш

Страны имеют право на собственную визовую политику, заявил на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«У стран есть право проводить собственную визовую политику», — подчеркнул представитель всемирной организации.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос о том, не видит ли он дискриминации в подобных решениях, Дюжаррик сказал, что Организация Объединенных Наций «выступает против дискриминации».

«Но повторю снова, что комментировать этот вопрос я не буду», — добавил он.

Реакция в Европарламенте

Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом заявила, что запрет нецелесообразен и иррационален.

«Это иррациональное решение, потому что у санкционного режима существуют цели. Цели прописаны в соответствующих европейских и эстонских законодательных актах — это укрепление демократии, восстановление мира, такого рода вещи. Я не вижу, каким образом запрет на въезд с эстонскими шенгенскими визами укрепит демократию в Российской Федерации или вдруг вернет Украину в ее прежние границы, этого не случится», — рассказала Тоом, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам европарламентария, такая мера является политической демонстрацией, не учитывающей жизни реальных людей. В качестве примера Тоом привела приграничные регионы, например, Печору в Псковской области, в которой проживают множество эстонцев, желающих съездить на историческую родину.

Реакция в Госдуме

Член комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что антироссийские действия Эстонии и Латвии сегодня реализуются Вашингтоном.

Он также предположил, что другие страны Евросоюза, вероятно, на такие шаги не пойдут.

«Вашингтон всегда реализовывает свои антироссийские проекты через прибалтийские страны, потому что каждый из членов ЕС имеет свой вес. Эстония теперь нас не пускает, Латвия обвиняет страной — спонсором терроризма. Для США они являются «пробными странами», Вашингтон хочет посмотреть их эффективность», — заявил депутат.

По его мнению, перспектива того, что другие страны введут подобные меры в отношении РФ, пока не наблюдается. Он добавил, что «характер эпидемии» действия Эстонии и Латвии на страны ЕС не окажут.

«Привилегия, а не право»

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своем Twitter заявила, что возможность въезда в Европу является привилегией, а не безусловным правом, соответственно гражданам России необходимо запретить въезд в ЕС.

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Авиасообщение из РФ закрыто. Пока страны Шенгена выдают россиянам визы, бремя несут соседи России — Латвия, Эстония, Финляндия (единственные точки доступа). Пора прекращать туризм из России уже сейчас»,

— считает Каллас.