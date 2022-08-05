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Политика

«С утра он был в сознании». Главу Херсона срочно отправили на лечение в Москву

Глава Херсонской области Сальдо будет госпитализирован в московский НИИ Склифосовского

Глава администрации Херсонской области Владимира Сальдо накануне был срочно госпитализирован, в СМИ появились сообщения о том, что политику стало хуже, он находится в медикаментозной коме. Более того, источники СМИ сообщили, что Сальдо могли отравить. В администрации региона информацию о коме не подтвердили, назвав подобные сообщения «информационной войной», а саму болезнь — просто «результатом тяжелейшего перенапряжения». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо накануне внезапно госпитализировали после проведенного медицинского обследования. В пятницу источник RT в администрации региона сообщил, что Сальдо находится в медикаментозной коме.

По словам собеседников телеканала, его состояние оценивается как средней тяжести. Telegram-канал «Главное в Херсоне» уточнил, что Сальдо перевозят в Москву, где он будет находиться под наблюдением лучших врачей. Именно для безопасной транспортировки его якобы и ввели в кому. Отмечается, что состояние политика ухудшилось, но «оно не настолько тяжелое».

«С утра он был в сознании, но врачи предписывают ему легкую медикаментозную кому, чтобы организм быстрее восстановился. Естественно, на время перелета он был погружен в нее», — говорится в посте.

По информации Telegram-канала Baza, образцы крови и мочи Владимира Сальдо срочно направили в токсикологию на исследование – врачи полагают, что главу администрации Херсонской области могли отравить.

По данным Telegram-канала вчера Сальдо переправили из Херсонской области в одну из больниц Крыма. Изначально медики предполагали инфаркт, потому что у чиновника были похожие симптомы. Однако кардиограмма это не подтвердила. Затем подозревали инсульт, сделали КТ, но и этот диагноз также отпал. В пятницу его состояние ухудшилось и Сальдо подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Затем, после консилиума, проведенного московскими и крымскими врачами, было принято решение срочно отправить чиновника в Москву.

То что Сальдо перевезут в московское медучреждение подтвердили и региональные власти. «В связи с состоянием здоровья главу администрации Херсонской области транспортируют в Москву. По результатам медобследования было принято решение о переводе Владимира Сальдо в НИИ Склифосовского, где ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы региона.

Информационная война

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал заявления о коме Сальдо «частью информационной войны Украины против России».

«Болезнь Владимира Сальдо — это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние 6 месяцев. Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, трудился без выходных», — рассказал он, не назвав точный диагноз.

«Мы все сейчас должны не только поддержать Сальдо, а в первую очередь жителей Херсона и области, главный удар пытаются нанести по ним. Это момент истины, для всех кому неравнодушен Херсон и момент истины, который показывает, кто есть кто», — заключил Стремоусов.

Чуть позже он уточнил в беседе с Shot, что Сальдо находится в сознании.

Обязанности главы ВГА пока исполняет председатель местного правительства Сергей Елисеев. По словам Стремоусова, ВГА работает в штатном режиме, это «устойчивая структура, с профильными замами».

Как госпитализировали Сальдо

4 августа сам Сальдо сообщил, что министр здравоохранения Херсонской области после очередного совещания подошел к нему и стал настаивать на немедленном медобследовании.

«Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации. Обсудив с коллегами, решил согласиться с предложениями врачей», — написал политик в Telegram.

По словам Сальдо, ухудшение его самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного заболевания COVID-19. «Несмотря на недомогание, я продолжал активную деятельность на посту главы, проводил рабочие встречи и выездные мероприятия в области. В целом, чувствую себя хорошо. Врачи говорят о позитивной динамике», — заявил он сегодня утром.

Сальдо трижды избирался городской головой Херсона в период с 2002 по 2012 год. С ноября 2015 года — депутат VII созыва Херсонского городского совета.

Минобороны России сообщило о взятии Херсонской области под контроль 15 марта. В конце апреля Сальдо пошел на сотрудничество с РФ и был назначен главой Херсонской администрации.

В июле была предотвращена попытка покушения на Сальдо. Благодаря бдительным жителям удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА. Бомбу обезвредили саперы.

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