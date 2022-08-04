«Важно, чтобы Китай не помог России». Зеленский пытается настроить Пекин против Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить российскую спецоперацию. Также Зеленский осудил визит экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в Москву, назвав его «просто отвратительным». По его мнению, немецкий политик работает на Москву и является одним из ее эмиссаров.
«Переманить дракона»
«Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад», — сказал Зеленский в интервью газете South China Morning Post.
По его словам, Киев после 24 февраля официально запрашивал переговоры с Пекином, однако они не состоялись. Зеленский добавил, что «это было бы полезно».
Также он отметил, что КНР является «очень мощным государством и экономикой» и может оказывать политическое и экономическое влияние на РФ. Россия без китайского рынка будет чувствовать себя «в полной экономической изоляции», добавил он. В связи с этим Зеленский призвал Китай «присоединиться к единому миру» в противостоянии России и Украины.
«Зеленский признал, что «нейтралитет Пекина лучше», чем если бы Китай присоединился к России. Далее он сказал, что «важно, чтобы Китай не помог России», — передает CNN слова Зеленского с пресс-конференции со студентами Австралийсого национального университета.
Попытка разрушить связи элит
Визит экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Зеленский расценил как «просто отвратительный». По его мнению, немецкий политик работает на Россию и является представителем интересов Москвы в Европе.
«Вообще это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию», — сказал Зеленский.
Он полагает, что слова Шредера о том, что Москва выступает за разрешение украинского кризиса путем переговоров, якобы не соответствует действительности. По его версии, российская сторона не стремится к диалогу и Украине необходимо продолжать бороться.
Газовый козырь Москвы
Шредер встретился в конце июля в Москве с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения энергетических вопросов.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что «бывший канцлер, как и все, наверное, думающие и понимающие люди и специалисты в Европе весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе».
Шредер, по его словам, обеспокоен «совсем не радужными перспективами» в области энергетики и попросил Путина объяснить видение ситуации российской стороной. Путин, в свою очередь, рассказал Шредеру, каких бумаг не хватает для возвращения отремонтированной турбины для «Северного потока» «Газпрому».
«Газпром», как поставщик, как собственник этой турбины, он просто обязан получить документы о том, что это не санкционный товар, не санкционная продукция, о том, что она не санкционирована. И документы о техническом состоянии. Пока этих документов нет, насколько мы знаем», — пояснил Песков.
Он подчеркнул, что при этом бывший канцлер спросил, можно ли в кризисной ситуации задействовать «Северный поток — 2». По словам Пескова, Путин ответил, что «технологически это возможно». В случае запуска газопровода Россия сможет поставить в Европу 27 миллиардов кубов газа.
«Даже если представить себе ивентуально, что сейчас мы включили бы «Северный поток — 2», то мы сможем до конца года прокачать, за год прокачать 27 миллиардов кубов. Не больше. Половина уже пошла на наше внутреннее потребление», — пояснил он.
В интервью газете Stern Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2». По его словам, запуск газопровода стал бы самым простым решением в сложившейся ситуации.
«Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами «Северный поток» [и «Северный поток — 2»] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», — заявил Шредер.
Германия 22 февраля 2022 года приостановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2» после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. 10 сентября 2021 года «Газпром» сообщил о завершении строительства магистрали.