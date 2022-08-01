«Готовы похоронить любого вторгшегося врага». Китай готовится к визиту Пелоси на Тайвань

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прилетит на Тайвань 2 августа и встретится с руководством острова утром следующего дня, сообщают СМИ. На этом фоне произошла резкая эскалация напряженности в регионе. Китай заявил, что приезд Пелоси на остров будет считаться вмешательством США во внутренние дела КНР, и военные «не будут сидеть сложа руки». НОАК направила к острову истребители, а США стягивают к Тайваню самолеты и авианосцы. Вооруженные силы Тайваня приведены в состояние «повышенной боевой готовности», пишет издание Sleek Gist.

Нэнси Пелоси прилетит в аэропорт Суншань в Тайбэе 2 августа в 22:30 по местному времени (17:30 мск), утверждает тайваньский телеканал SETN.

Канал приводит подробный график мероприятий спикера Палаты представителей Конгресса США. По данным SETN, Пелоси остановится в гостинице Grand Hyatt, а в 8:00 3 августа встретится с главой Тайваня Цай Инвэнем и посетит Законодательный юань (парламент). Отмечается, что уже в 10:00 или около полудня политик покинет остров.

Телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников и руководство Тайваня также подтверждает информацию, что Пелоси посетит Тайвань, несмотря на предостережения и резкую реакцию властей КНР.

По данным телеканала, в американской администрации выразили обеспокоенность относительно реакции КНР на подобный визит. По словам источника CNN, Пентагон работает круглосуточно, отслеживая любые передвижения китайских сил в регионе и разрабатывая план по обеспечению безопасности Пелоси.

«Неофициальная остановка»

Китайская газета Global Times предполагает, что самолет Пелоси может приземлиться в аэропорту Тайваня под надуманным предлогом.

«По-прежнему возможно, что Пелоси захочет совершить рискованный и опасный шаг, попытавшись приземлиться на Тайване под предлогом поломки самолета или дозаправки», — утверждает издание.

Global Times указывает, что самолет Народно-освободительной армии (НОАК) может «обеспечить защиту» борта Пелоси и позволить ему приземлиться в аэропортах китайского города Санша или других аэропортах Китая.

Независимо от того, что произойдет, Китай будет находиться в состоянии повышенной готовности, чтобы быть полностью готовым к возможному военному конфликту, подчеркивается в публикации.

Газета South China Morning Post, ссылаясь на аналитиков, также допускает, что Пелоси может посетить Тайвань в форме «транзитного пребывания» в аэропорту Тайбэя и постараться придать визиту статус «неофициальной остановки».

«Если она это сделает или назовет визит неофициальным, это будет означать, что давление или военная угроза со стороны Пекина по-прежнему вызывают у нее беспокойство», — указал профессор по международным отношениям Университета Чжэнчжи в Тайбэе Хуан Куйбо.

Эксперты допускают, что руководство Тайваня постарается сделать это мероприятие более сдержанным и понизить его уровень, чтобы избежать резкой реакции властей КНР.

Примечательно, что в маршруте спикера Палаты представителей США Тайвань официально не значится. Однако СМИ неоднократно указывали на возможность визита Пелоси на Тайвань.

Резкий ответ Китая

Пекин неоднократно заявлял, что не согласовывал визит Пелоси на Тайвань, который считает своей территорией. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь предупредил, что поездка американского политика на остров будет считаться вмешательством США во внутренние дела страны и «приведет к очень серьезным последствиям».

«Народно-освободительная армия Китая не будет сидеть сложа руки», — подчеркнул представитель ведомства и пообещал, что Пекин «примет решительные и эффективные контрмеры».

В свою очередь дипломат Цао И на своей странице в Twitter опубликовал два заявления от лица командования Восточного военного округа Китая.

«Мы готовы похоронить любого вторгшегося врага», — говорится в заявлении.

Он вновь предупредил, что Пелоси не стоит посещать Тайвань.

«Играя с огнем, вы подожжете себя», — написал дипломат. Таким образом он повторил фразу, которую председатель КНР Си Цзиньпин сказал президенту США Джо Байдену в телефонном разговоре 28 июля.

«Мы решительно выступаем против сепаратизма — «независимости Тайваня», а также вмешательства внешних сил (в дела Китая) и никогда не оставим места силам независимости Тайваня в любой форме… Играя с огнем, вы подожжете себя», — заявлял Си Цзиньпин. В ответ президент США подтвердил приверженность принципу «одного Китая».

Управление морской безопасности Китая выпустило навигационное предупреждение о том, что часть Южно-Китайского моря закроют для проведения военных учений с 0:00 2 августа, до 0:00 6 августа.

Тайвань готовится к войне

Вооруженные силы Тайваня приведены в состояние «повышенной боевой готовности», сообщило издание Sleek Gist.

По данным портала, Министерство национальной обороны Тайваня отменило отпуска некоторых офицеров и солдат, а также мобилизовало силы противовоздушной обороны для «подготовки к войне». Это связано с нарастанием напряженности из-за возможного визита Пелоси на остров.

По данным Минобороны Тайваня, военные Китая направили четыре истребителя J-16 в зону ПВО острова.

США направляют авианосцы

Издание Nikkei Asia сообщило, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы, чтобы создать «буферную зону» для возможного прилета Пелоси.

«Американские военные перемещают активы, в том числе авианосцы и самолеты, ближе к Тайваню в преддверии ожидаемого, но неподтвержденного визита на остров спикера Палаты представителей»,— пишет Nikkei.

По его информации, сейчас в районе Тайваня находятся авианосец «Рональд Рейган», десантные корабли «Триполи» (находится у южного японского острова Окинава) и «Америка» (у города Сасебо на юго-западе Японии). Кроме того, там находится авианосец «Авраам Линкольн», десантный вертолетоносец ВМС США «Эссекс» и 36 других военных кораблей, а также три подводные лодки, которые находятся на Гавайях.

Отмечается, что стягивание дополнительных военных сил США может обезопасить возможный визит политика на остров.

Что известно о поездке

Спикер Палаты представителей американского конгресса может посетить Тайвань в рамках азиатского турне. Пелоси уже запланировала посетить Японию, Корею, Малайзию и Сингапур. При этом политик отказалась комментировать информацию о возможном прибытии на Тайвань, сославшись на требования безопасности. По этой же причине визит официально не анонсировался.

Пелоси занимает третий по значимости пост в государственной иерархии США. Ее визит на Тайвань может стать первым за последние 25 лет посещением острова политиком такого ранга. При этом Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон о том, что если визит на остров состоится, то Китай примет «жесткие меры».

Представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй подчеркивал, что визит Пелоси на остров нарушит принцип «одного Китая», навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. Он пообещал, что армия КНР «примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань».