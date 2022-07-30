«Сказали, что мы будем жарить шашлыки в мае»: мэр Днепра раскритиковал Зеленского

Мэр Днепра Борис Филатов в интервью Politico признался, что разозлился на президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стало решение главы государства лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана. По мнению градоначальника, военные действия не дают право узурпировать власть. Филатов также остался недоволен тем, что власти Украины преуменьшали угрозу начала российской спецоперации.

«Трагическая ошибка»

Мэр Днепра Борис Филатов злится на президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот, как сообщается, лишил украинского гражданства командующего территориальными силами обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, пишет издание Politico.

Сам Филатов заявил изданию, что считает ситуацию с Корбаном «трагической ошибкой».

«Очень бы не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идет война, начала, скажем так, создание самодержавия», — добавил Филатов.

Он отметил, что политики на Украине неофициально согласились сплотиться и отложить в сторону разногласия и обиды, чтобы вместе бороться против России. Однако «война не дает права узурпировать власть», подчеркнул мэр Днепра.

Еще одна претензия от мэра Филатова — то, что Зеленский, по его мнению, «в течение нескольких недель преуменьшал угрозу вторжения» России.

«К сожалению, правительство, несмотря на предупреждения наших западных партнеров и лично президента Джо Байдена, всех успокоило. Нам сказали, что мы будем жарить шашлыки в мае», — заявил Филатов.

По его словам, сам он сразу «серьезно отнесся к предупреждениям» о подготовке военной спецоперации РФ из-за 2014 года, когда Крым вошел в состав России. Филатов рассказал Politico, что разослал «четкие инструкции объектам критической инфраструктуры» и собрал специалистов, чтобы обсудить действия в случае отключения интернета и телефонной связи. Он также организовал добровольческий отряд быстрого реагирования.

Мэр Днепра при этом тесно сотрудничал с Силами территориальной обороны города, которые возглавлял Геннадий Корбан. Благодаря этому в области были установлены блокпосты, а на окраинах города вырыли окопы.

«Не могу теперь въехать ни по одному документу»

Корбан ранее написал в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что пограничники запретили ему повторный въезд на Украину после поездки за границу. Украинские СМИ опубликовали видео, на котором пограничники изымают у него украинский паспорт.

«Я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по «Дие» (украинское приложение госуслуг «Действие» – «Газета.Ru»), никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад в Польшу», — привело слова Корбана издание «Страна.ua».

Лишение гражданства

О том, что Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, политика, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича и бизнесмена Геннадия Корбана, украинские СМИ сообщили 20 июля. Депутат Верховной рады Сергей Власенко опубликовал на своей странице в Facebook фото якобы секретного указа Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек.

Помимо Коломойского, Корбана и Рабиновича в списке оказался некий уроженец Сирии, проживающий в Одесской области, Анас Аль-Соломат, житель Одессы Игорь Васильковский, Елена Еремина из Запорожской области, молдаванка Лариса Кол из Одессы, уроженец Узбекистана, проживающий в Одессе, Вячеслав Лима, уроженка РФ Галина Роговенко и уроженец Азербайджана Сеймур Худуев.

Хотя официального подтверждения подлинности опубликованного парламентарием указа не было, 28 числа украинский лидер заявил, что лишение гражданства – часть регулярной практики.

«Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс, и все происходит постоянно в пределах действующего законодательства», — сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.